Confira vagas de emprego e estágio para fechar bem a semana

Sexta-feira também é dia de buscar uma nova oportunidade no mercado de trabalho. Não espere até segunda para mudar o rumo da sua carreira. Selecionamos algumas empresas que estão com vagas de emprego ou estágio abertas neste momento. Confira:

Liv Up

A Liv Up está com mais de 60 vagas de emprego abertas, sendo 30 na área de tecnologia. Há possibilidade de trabalho remoto ou flexível.

Há oportunidades para Tech Lead, Engenharia de Software, Engineering Manager, Engenharia Mobile e Cientista de Dados. Mas as oportunidades que se estendem para outras áreas importantes da empresa como Portfólio, Chef de Criação, Especialista de Pesquisa com Consumidor, Líder de Desenvolvimento, Senior UX Research, Business Analytics Intern, Product Manager, Senior Business Analyst | Exclusiva para Mulheres, Growth Product Manager, entre outras.

Mais detalhes de cada vaga podem ser obtidas no site, onde a inscrição deve ser realizada.

Riachuelo

A Riachuelo lançou um programa para identificar e reter talentos da empresa e do mercado para atuar na área de tecnologia. Trata-se do o Up!Tech.

O programa abrirá 21 vagas para profissionais juniores e investirá na capacitação deles em três segmentos da carreira de Devs: Front-End, Back-End e FullStack.

As inscrições devem ser feitas pelo site.

Home Angels

A Home Angels está com vagas de emprego para cuidadores e supervisores em São Paulo.

Os interessados para atuar como cuidadores devem ser maiores de 21 anos, ter concluído o Ensino Médio e possuir curso de formação e/ou certificação técnica/preparatório de cuidador de idoso, ou com experiência na área. O profissional prestará atendimento domiciliar em turnos de 6, 8 ou 12 horas.

Para se candidatar ao cargo de supervisor de cuidadores, o interessado deve ter 25 anos ou mais, formação superior na área de saúde, e de preferência, pós-graduação em gerontologia.

O cadastro deve ser feito no site.

Mobills

A Mobills está com três vagas abertas para estágio em análise de dados, posição júnior em desenvolvimento IOS e, também no nível júnior, para atuação em UX Writer. O modelo de trabalho será o remoto.

Os interessados podem se cadastrar aqui.

Nagro

A Nagro está com seis vagas abertas para Analista de RH, Analista de Pré-vendas (SRD/BDR), Gerente de Produto, Desenvolvedor(a) Back End NodeJs, Desenvolvedor(a) Python para Data Science e Desenvolvedor(a) Python para Data Science.

Os interessados podem se cadastrar no site.

HeroSpark

A HeroSpark está com 12 vagas para trabalhar remotamente ou em Curitiba, no Paraná.



As oportunidades são para os cargos de Analista de DevOps, Analista de Base de Conhecimento, Desenvolvedor Fullstack, Desenvolvedor Ruby on Rails, Frontend Developer, Product Designer Sr e Product Owner Pleno.

Os interessados podem se candidatar através do site.

Como montar seu currículo

Seja para vagas efetivas, de estágio ou de trainee, é fundamental contar com um bom currículo na hora da seleção. Veja abaixo dicas de quais informações não esquecer para chamar a atenção dos recrutadores:

Dados Pessoais: nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do documento. É fundamental incluir também telefone e e-mail para que a empresa possa contatá-lo facilmente.

Objetivo: seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha, abordando somente o cargo e a área de interesse. Evite indicar mais de uma área em um mesmo currículo.

Formação acadêmica: coloque o nome da instituição de ensino, nome do curso, data de início e término que frequentou, apresentando-os por ordem de importância (pós-graduação, graduação etc.). Cursos técnicos só devem ser citados se tiverem relação com a área pretendida ou se você não possuir curso de graduação.

Experiência profissional: mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas atribuições de forma sucinta. Mas esteja atento para a descrição das atividades desenvolvidas, pois é através deste item que o selecionador conhecerá o seu potencial. Coloque-as, se possível, em forma de itens para facilitar a avaliação.

Idiomas: cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se você estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo. Lembre-se que se for necessário para o cargo, você será testado e deverá comprovar o nível declarado.

Informática: coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas de informática e internet. Seja sincero, pois quando as vagas necessitam de algum programa específico, testes podem ser aplicados.

Cursos: cite apenas os cursos relacionados à área de interesse. Coloque o tema e o nome das instituições onde foram realizados.