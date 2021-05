Café: intensidade que reanima os espíritos e também abraça a alma

Segunda-feira é o Dia Nacional do Café, essa bebida tão nossa que favorece o encontro de pessoas e estimula a imaginação. As primeiras sementes de café aqui chegaram no século 18 e suas plantações ajudaram a escrever vários capítulos da nossa história.

O Brasil é o maior produtor mundial de café e o segundo maior consumidor. Afinal, saborear uma xícara de café fumegante proporciona ao mesmo tempo uma sensação de aconchego e de recuperação de ânimo.

A primeira dica para comemorar essa data tem tudo a ver tanto com a bebida quanto com a história que ela ajudou a criar, pois os grandes lucros decorrentes da exportação do café enriqueceram os fazendeiros, chamados de Barão do Café, que investiram em luxuosos casarões, muitos deles na avenida Paulista.

O Zel Café é um deles, pertencente ao Laurinho, dono da fazenda Talismâ, em Minas Gerais. Ele está localizado na Praça Pamplona, complexo que abriga o casarão, o Instituto de Física e a Livraria Comendador. Esta última, em contraposição ao antigo casarão, fica em um prédio bem moderno, com microbosque, um mirante e um domo digital, que promete servir futuramente como teatro, cinema e planetário.

O casarão tombado pelo patrimônio histórico é um refúgio em plena região da Paulista, com uma varanda fechada por vidros, música em alguns dias do mês, muito café e livros. A cozinha serve café da manhã, almoço e jantar. Nossa visita foi no café da manhã, com omeletes, pão ciabata na chapa, granola, sucos e um delicioso capuccino.

Vale o passeio! Rua Pamplona, 145 – Casarão Zel Café

A segunda dica são os combos especiais para essa data da

@americancookiesbrasil:

• Cookie Capuccino + Café espresso • Cookie Capuccino + Frapê Café

Combinações muito harmoniosas para os amantes de café! É possível receber os combos em casa, pelo UberEats, retirar na loja (take away) ou dar uma passadinha para saboreá-los na unidade mais próxima. Promoção válida exclusivamente para o dia 24/05. Nos outros dias, prove os outros sabores, vale muito a pena!