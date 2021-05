Brasil identifica seis casos da cepa indiana

O Brasil identificou os primeiros casos da variante indiana do novo coronavírus. A Secretaria de Saúde do Maranhão informou ontem que foram detectadas seis infecções da cepa B.1.617 em tripulantes do navio MV Shandong da ZHI, com bandeira de Hong Kong, que está ancorado em alto mar na costa de São Luís desde o dia 7 de maio.

Segundo o secretário estadual de Saúde, Carlos Lula, a embarcação contava com 24 pessoas. Um dos pacientes, de nacionalidade indiana, precisou ser transferido de helicóptero para a UTI de um hospital particular em São Luís no último sábado. Os outros 23 continuam em quarentena no navio, sendo 14 com teste positivo. Dois estão com sintomas leves e 12 continuam assintomáticos.

Seis dos infectados tiveram a carga viral verificada pelo Instituto Evandro Chagas, no Pará. Os resultados apresentaram forte presença de uma linhagem da variante.

Agora, o maior esforço das autoridades de saúde é monitorar o vírus. Segundo Carlos Lula, que também é presidente do Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde), cerca de 100 pessoas tiveram contato com os tripulantes. “No momento, elas estão sendo testadas, acompanhadas e isoladas”, afirmou ontem. O Ministério da Saúde já foi informado e enviou uma equipe para o estado. Até o momento, não há confirmação de transmissão local da cepa no Maranhão.

Preocupante

Médicos e cientistas têm demonstrado preocupação com a variante indiana, que teria capacidade de contágio maior do que o vírus original. A cepa foi classificada pela OMS (Organização Mundial da Saúde) como “preocupação global” depois que os números de internações, casos e mortes dispararam na Índia.

Na última semana, o governo federal proibiu voos internacionais com origem ou passagem pela Índia, país que enfrenta sua pior fase da pandemia. A proibição se soma a restrições da mesma natureza relativa a voos do Reino Unido e África do Sul.