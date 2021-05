Arrecadação de impostos é recorde

A arrecadação federal no mês passado surpreendeu, atingindo o melhor desempenho desde o início da série histórica para abril, em 1995, e superando anos sem pandemia de covid-19.

O pagamento de impostos e contribuições federais somou R$ 156,822 bilhões em abril, aumento real (descontada a inflação) de 45,22% na comparação com o mesmo mês de 2020, bastante afetado pelas medidas de isolamento. O resultado também supera em 13,34% o registrado em março. No acumulado do ano, a arrecadação federal somou

R$ 603,722 bilhões, também recorde para o período.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, ressaltou que a segunda onda de covid-19 tem “enorme ferocidade” na vida dos brasileiros, mas que o resultado da arrecadação mostra bons sinais. “A arrecadação é uma proxy [aproximação] para a recuperação das empresas. A economia brasileira parece que está acelerando. Temos visto revisões das projeções de crescimento da economia para cima. A arrecadação de abril confirma quadro de melhoria geral da atividade econômica no país.”

O principal impacto para o recorde de abril veio do aumento de 42,60% no recolhimento de IRPJ (Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas) e da CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), que levou a arrecadação extraordinária de R$ 1,5 bilhão, impulsionada por grandes empresas, informou a Receita Federal.

Para o economista-chefe da Ativa Investimentos, Étore Sanchez, o resultado destoa do atual momento econômico ainda impactado pela pandemia. “As receitas não recorrentes ajudam a compor o valor, mas como as surpresas foram espraiadas, podemos atribuir o resultado também a um fortalecimento econômico”, conclui. A projeção da Ativa é que em maio a arrecadação seja menor que em abril.