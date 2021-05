Vídeo: Neymar é vacinado contra covid-19: “que felicidade”

O atacante Neymar, do PSG, foi vacinado nesta quinta-feira na França contra a covid-19 e comemorou nas redes sociais.

“Depois de tanta espera, chegou a minha vez. Que felicidade…espero que tudo volte ao normal o mais rápido possível e que não só o meu país BRASIL mas o mundo inteiro possa estar vacinado”, disse em postagem no Instagram.

MC KEVIN

Nesta quarta-feira, o atacante homenageou o funkeiro Kevin, morto após cair de uma varanda do 5º andar de um prédio no Rio de Janeiro.

Neymar tirou uma foto com ao lado do troféu após a vitória do Paris Saint Germain na Copa da França segurando uma camisa com a foto do MV Kevin. “O menino que encantou a quebrada”, dizia a postagem.