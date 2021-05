Serviços terão mais tempo e mais público a partir de junho

Iniciada em 18 de abril, depois que o estado passou pela mais dura quarentena nas etapas emergencial e vermelha, a fase de transição foi prorrogada e avançará para sua versão mais flexível a partir do mês que vem.

A primeira mudança ocorrerá nesta segunda-feira (24), com autorização para que os comércios e serviços elevem a ocupação máxima dos atuais 30% para até 40% da sua capacidade. Já o horário de funcionamento seguirá o mesmo: entre 6h e 21h.

A partir de 1º de junho, o governo fará outra ampliação e vai permitir até 60% da capacidade de público. Os estabelecimentos também vão ganhar mais uma hora e poderão fechar às 22h.

As regras valerão para todas as atividades, como shoppings, comércios de rua, restaurantes, academias, salões de beleza, cinemas e teatros. As escolas, que hoje recebem até 35% dos alunos, também terão aumento, mas os índices ainda serão definidos.

Secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen disse que São Paulo também fará eventos-teste com público em junho – em ambientes controlados e com testagem dos participantes.

O objetivo é “entender com cautela e responsabilidade o que pode avançar nas próximas etapas”, afirmou a secretária. O formato ainda está sendo desenhado e deverá ser lançado em breve.

Patamar elevado

A flexibilização foi anunciada no momento em que os números da pandemia ainda estão em patamares muito elevados. A forte queda iniciada em abril não se sustentou em maio e alguns índices agora já até apresentam tendência de alta.

A média móvel diária de internações cresceu 2,6% na última semana. A de casos saltou 11%. Hoje, o estado registra 12,5 mil confirmações por dia, menos do que no pico da segunda onda (com 16,4 mil), mas ainda assim em degrau perigoso.

Coordenador-executivo do centro de contingência, João Gabbardo disse que esse aumento era esperado, e que pode até se intensificar, mas que os números deverão ser controlados com o avanço da vacinação e se a população não relaxar nos protocolos sanitários.

“Temos a previsão de um pequeno aumento, mas que não vai chegar nem próximo do que tivemos na fase mais dura. […] Acreditamos que nos próximos 15, 30 dias, ainda vamos conviver com números elevados.”

‘Quase idosos’ serão vacinados em julho

O governo do estado anunciou na quarta-feira (19) que pretende retomar a partir de julho a vacinação contra a covid-19 para o público em geral. O primeiro grupo a ser imunizado será o da faixa etária entre 55 e 59 anos, que antecede a dos idosos, já inteiramente contemplados.

Também em julho o estado planeja vacinar todos os profissionais da educação, com a inclusão dos que têm entre 18 e 46 anos – e que não fizeram parte do grupo inicial, imunizado desde abril.

A ideia é iniciar a aplicação das doses nas pessoas de 55 a 59 anos entre os dias 1º e 20 de julho. A data exata ainda não está definida. Os educadores seriam imunizados na sequência, entre 21 e 31.

Mas tudo isso é ainda só uma projeção. Para que este calendário se concretize, o governo disse que precisa antes cumprir a meta de imunizar em junho todas as pessoas com comorbidades e deficiências permanentes. E é preciso que haja a oferta continua de doses, sem atrasos ou interrupções.

“Precisamos dar celeridade ao ritmo de vacinação, e isso depende da chegada de mais vacinas”, disse a coordenadora do PEI (Programa Estadual de Imunização), Regiane de Paula.

Na fila

A partir de hoje, a Prefeitura de São Paulo começa a vacinar contra a covid-19 as pessoas com comorbidades e com deficiência permanente que tenham entre 45 e 49 anos. Já os que têm de 40 a 44 anos, e que também fazem parte destes grupos, serão imunizados a partir do dia 28 de maio, segundo divulgou ontem o governo do estado.