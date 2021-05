Sem ganhadores, prêmio da Mega-Sena salta para R$ 48 milhões

Setenta e duas apostas foram as que chegaram mais perto de levar o milionário prêmio da Mega-Sena sorteado nesta quarta-feira, estimado em R$ 40 milhões, mas infelizmente elas acertaram apenas cinco das seis dezenas e mais uma vez o prêmio acumulou.

Quem ousar desafiar a sorte no próximo sábado pode levar para casa um gordo prêmio de R$ 48 milhões.

Além dos apostadores que acertaram a quina, este sorteio da Mega teve 5.432 pessoas que fizeram a quadra e cada uma delas vai levar para casa R$ 972,58.

Para concorrer à Mega-Sena de sábado, o apostador tem até 19h do dia do sorteio para realizar suas apostas nas casas lotéricas ou pelo canal eletrônico da Caixa, o Loterias Caixa. A aposta mínima é de R$ 4,50.

O sorteio é realizado sempre a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Surpresinha/Teimosinha

O apostador das loterias conta com duas opções para facilitar suas apostas. São a Teimosinha, onde você paga para concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 sorteios consecutivos, e a Surpresinha, opção no qual o sistema da Caixa escolhe para o apostador os números no volante, de forma aleatória.