São Paulo tem madrugada mais fria do ano

A cidade de São Paulo registrou nesta quinta-feira a madrugada mais fria do ano, com os termômetros registrando 12,8ºC na estação do Mirante de Santana (Inmet).

O recorde anterior havia sido registrado no dia 13 de maio e era de 13,2ºC.

A previsão para sexta-feira é de ligeira alta nas temperaturas, com mínima de 14ºC e máxima de 28ºC.

Uma nova frente fria deve chegar na região sudeste neste final de semana, trazendo muita chuva e derrubando a temperatura.

Na próxima semana, uma massa de ar polar também deve se deslocar do sul do país em direção a São Paulo e o frio deve aumentar.