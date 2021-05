Salles e Ibama são investigados em venda ‘facilitada’ de madeira

A PF (Polícia Federal) realizou ações de busca e apreensão ontem para apurar se agentes públicos trabalharam para facilitar a exportação de madeira nativa brasileira à Europa e aos Estados Unidos. No centro das investigações estão o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e a alta cúpula do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). O presidente do instituto, Eduardo Bim, e outros nove servidores foram afastados de seus cargos a pedido do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre Moraes.

Foi Moraes que deu aval à PF para a operação Akuanduba, realizada ontem em endereços ligados a Salles. Na decisão em que determinou a abertura, o ministro registrou que um relatório de inteligência financeira indicou “movimentação extremamente atípica” envolvendo o escritório de advocacia que tem como sócio o ministro do Meio Ambiente. Segundo Alexandre, o documento cita transações de 2012 até junho do ano passado que somam R$ 14,1 milhões.

O ministro do STF determinou a quebra dos sigilos bancários e fiscais de Salles, assim como os de outros 22 alvos da investigação em que a Polícia Federal mira “grave esquema de facilitação ao contrabando de produtos florestais”.

Salles chamou a ação de “exagerada” e “desnecessária”, já que ele e os servidores sempre estiveram à disposição da polícia. Ele afirmou ainda que Alexandre Moraes foi induzido ao erro pela investigação e negou irregularidades. “Me parece que esse é um assunto que vai ser esclarecido com muita rapidez, porque, efetivamente, tanto o ministério quanto o Ibama agem de acordo com a lei e as melhores regras”, disse.

O esquema

As investigações da PF tiveram início em janeiro, após autoridades dos Estados Unidos indicarem falta de documentos em carga vinda do Brasil, e preocupações com relação a “possíveis ações inadequadas ou comportamento corrupto” por representantes da Tradelink (empresa que é alvo da Akuanduba) e funcionários públicos responsáveis pelos processos legais de produtos de madeira da região amazônica.

Após o incidente nos Estados Unidos, a Polícia Federal afirma que madeireiras pressionaram o governo a facilitar a emissão da documentação necessária para a exportação, que estaria atrasando o processo e por isso as cargas deixavam o país com permissões incompletas.

De acordo com a investigação da PF, o presidente do Ibama teria então assinado um despacho para “dispensar a necessidade de autorização específica para exportação dos produtos e subprodutos florestais de origem nativa em geral, em descompasso com o estabelecido” pela legislação. O ministro Alexandre Moraes suspendeu essa decisão ontem.

A empresa Tradelink não se pronunciou sobre as denúncias até a conclusão desta edição.