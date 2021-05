A sexta-feira (dia 21) será de sol com algumas nuvens na cidade de São Paulo, bem parecido com o dia de hoje, segundo previsão do Climatempo.

A temperatura mínima ficará na casa dos 14ºC, enquanto a máxima atinge os 28ºC, por volta das 14h. Não há chance de chuva.

A umidade do ar gira em torno de 25% a 79%.

Ainda segundo a previsão, o sol nasce às 6h36 e se põe às 17h30.