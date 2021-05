Pazuello distorce fatos e tenta proteger Bolsonaro

O depoimento mais esperado até então da CPI da Covid-19 ocorreu ontem. Ministro da Saúde do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) por dez meses durante a pandemia de covid-19, Eduardo Pazuello não se calou mesmo com habeas corpus que o permitia permanecer em silêncio. Por outro lado, o general distorceu fatos, foi acusado de mentir, e tentou blindar Bolsonaro das decisões da pasta no exercício da sua gestão.

Durante todo o decorrer do depoimento aos senadores, Pazuello fez questão de deixar claro, da sua parte, que Bolsonaro não era o responsável pelas ações do Ministério da Saúde. “Em hipótese alguma. O presidente nunca me deu ordens diretas para nada”, afirmou o general em uma das respostas.

Uma das principais contradições de Pazuello foi sobre a “guerra” entre governo federal e governadores em outubro do ano passado em relação à aquisição de 46 milhões de doses da CoronaVac pelo Ministério da Saúde.

Pazuello chegou a assinar um termo de intenção de compra do imunizante. Um dia depois, o presidente Jair Bolsonaro desautorizou o acordo, que logo foi desfeito pelo Ministério da Saúde.

Questionado pelo relator da CPI, Renan Calheiros (MDB-AL), o general afirmou que o presidente não solicitou o recuou na compra. “Acreditem: nunca o presidente da República mandou eu desfazer qualquer contrato, qualquer acordo com o Butantan. Nenhuma vez”, disse.

No entanto, diversos vídeos públicos de Bolsonaro mostram o contrário. “Ele [Pazuello] tem um protocolo de intenções, já mandei cancelar se ele assinou. O presidente sou eu. Não abro mão da minha autoridade”, disse, em uma das gravações.

Além disso, Pazuello também se complicou ao comentar outros temas, como isolamento social durante sua gestão, crise de oxigênio em Manaus e falta de respostas para a empresa Pfizer no processo de negociações para compra do imunizante (veja mais ao lado). Por fim, o general afirmou que foi substituído do cargo porque sua “missão” no ministério já havia sido “cumprida”.

Relator da CPI da Covid-19, Renan Calheiros declarou que Pazuello “mentiu, e muito”. A sessão foi suspensa no final da tarde e continua hoje. De acordo com o senador Otto Alencar (PSD-BA), Pazuello passou mal durante intervalo, foi atendido e se recuperou.

As contradições do general

Veja frases de Eduardo Pazuello durante depoimento na CPI da Covid-19 e o histórico sobre os temas

Aquisição da CoronaVac

Sobre Pazuello recuar após ter divulgado carta de intenção para adquirir 46 milhões de doses da CoronaVac do Instituto Butantan

Frase na CPI: “O presidente nunca me deu ordens diretas para nada […] vou explicar para o senhor: uma postagem na internet não é uma ordem. Uma ordem é uma ordem direta, verbal ou por escrito. Nunca foi dada. Nunca.”

Histórico: Em outubro de 2020, Jair Bolsonaro afirmou: “Ele [Pazuello] tem um protocolo de intenções, já mandei cancelar se ele assinou, já mandei cancelar. O presidente sou eu. Não abro mão da minha autoridade.”

Isolamento social

Sobre as estratégias do Ministério da Saúde em maio de 2020 para combater a pandemia de covid-19

Frase na CPI: “Eu sempre me posicionei da mesma forma: medidas preventivas, incluindo aí o distanciamento social necessário em cada situação. Essa era a minha posição em todas as nossas ações de comunicação.”

Histórico: No mesmo mês, o Ministério da Saúde publicou portaria defendendo a volta das atividades, com o contágio ainda em alta. “Retomar as atividades e o convívio social são também fatores de promoção da saúde mental das pessoas”, informou trecho da portaria.

Oxigênio em Manaus (AM)

Sobre a falta do produto nos hospitais de Manaus, capital do Amazonas, em janeiro deste ano, início da segunda onda da pandemia no Brasil

Frase na CPI: “Não alertaram [antes], apenas no dia 10 [de janeiro] à noite, pessoalmente. Eu acredito que as medidas possíveis a partir do dia 10 foram executadas, todas executadas.”

Histórico: Ofício da AGU (Advocacia-Geral da União) mostra que a empresa White Martins, principal fornecedora de oxigênio para os hospitais de Manaus, enviou e-mail ao Ministério da Saúde em 8 de janeiro.