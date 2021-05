Operadora de TV abre vagas de emprego em São Paulo

A operadora de TV SKY anunciou a abertura de 14 vagas de emprego para São Paulo.

Confira os cargos disponíveis:

Especialista de Infra Estrutura (Salesforce);

Analista de Processos Pleno (Canais Digitais);

Analista de Negócios Sênior;

Analista de Dados Sênior;

Especialista de Garantia de Receita;

Analista Informações Gerenciais Pleno;

Analista Segurança da Informação Sênior;

Especialista de Projetos;

Analista de Informações Gerenciais Jr;

Especialista de Estratégia;

Supervisor(a) de Contabilidade;

Analista Cobrança Pleno;

Analista Operações Atendimento Júnior;

Analista de Suporte de Sistema Sênior.

Dentre os benefícios estão assistência médica e odontológica, auxílio creche, auxílio estacionamento, auxílio farmácia, convênio com empresas parceiras, horário flexível, previdência privada, vale-refeição, vale-transporte, home office, vale-alimentação e muito mais.

Os interessados devem acessar a página de participação, escolher uma das oportunidades divulgadas, avaliar os requisitos e cadastrar o currículo atualizado.

Vagas de estágio e trainee

Pixabay/Divulgação

Itaú Unibanco

O Itaú Unibanco está com 10 vagas de estágio abertas exclusivamente para pessoas com deficiência em São Paulo.

As oportunidades são para atuar na área de Operações do banco. Podem participar estudantes de todos os cursos que estejam no penúltimo ou último ano da faculdade.

As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de maio por este site.

Durante o processo seletivo será necessário anexar o laudo médico que descreva a condição do candidato e participar de um painel online.

Qualicorp

A Qualicorp abriu programas de estágio e trainee com 26 vagas. São 18 voltadas para estágio e oito para trainees.

As inscrições podem ser realizadas até dia 18 de junho pelo site. Podem se inscrever candidatos de diferentes cursos universitários e de todo o país.

Os salários são de R$ 1.721,00 para estagiários e de R$ 5.721,00 para trainees.

O programa de trainee tem duração de 12 meses e é destinado a candidatos formados em graduação universitária em, no máximo, três anos. Após a conclusão do programa, há possibilidade de efetivação.

Já para os candidatos a vagas de estágio, a duração é de 16 meses, com graduação universitária prevista até dezembro de 2022, também com possibilidade de efetivação.

Além do bolsa-auxílio, a empresa oferece benefícios como auxílio home office, folga no dia do aniversário, sextas-feiras com expediente mais curto, vale-refeição, assistência médica e odontológica e vale-alimentação.

Como montar seu currículo

Seja para vagas efetivas, de estágio ou de trainee, é fundamental contar com um bom currículo na hora da seleção. Veja abaixo dicas de quais informações não esquecer para chamar a atenção dos recrutadores:

Dados Pessoais: nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do documento. É fundamental incluir também telefone e e-mail para que a empresa possa contatá-lo facilmente.

Objetivo: seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha, abordando somente o cargo e a área de interesse. Evite indicar mais de uma área em um mesmo currículo.

Formação acadêmica: coloque o nome da instituição de ensino, nome do curso, data de início e término que frequentou, apresentando-os por ordem de importância (pós-graduação, graduação etc.). Cursos técnicos só devem ser citados se tiverem relação com a área pretendida ou se você não possuir curso de graduação.

Experiência profissional: mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas atribuições de forma sucinta. Mas esteja atento para a descrição das atividades desenvolvidas, pois é através deste item que o selecionador conhecerá o seu potencial. Coloque-as, se possível, em forma de itens para facilitar a avaliação.

Idiomas: cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se você estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo. Lembre-se que se for necessário para o cargo, você será testado e deverá comprovar o nível declarado.

Informática: coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas de informática e internet. Seja sincero, pois quando as vagas necessitam de algum programa específico, testes podem ser aplicados.

Cursos: cite apenas os cursos relacionados à área de interesse. Coloque o tema e o nome das instituições onde foram realizados.