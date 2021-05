Metrô de São Paulo funciona normalmente nesta quinta-feira

Após a paralisação desta quarta-feira, os metroviários decidiram em assembleia retornar ao trabalho e nesta quinta-feira todas as linhas do Metrô funcionam normalmente em São Paulo.

A categoria decidiu em assembleia realizada na quarta à noite voltar ao trabalho, mesmo sem acordo com a empresa.

LEIA TAMBÉM:

Caixa paga auxílio emergencial a nascidos em abril

Os metroviários decidiram aceirar a proposta apresentada pelo TRT (Tribunal Regional do Trabalho), que prevê reajuste no salário e no Vale Refeição e Alimentação de 7,79%, a partir deste mês.

Inicialmente, a categoria reivindicava reposição salarial baseada no IPC-Fipe dos últimos dois anos, de 9,72%. Exigiam também que o Vale Refeição e Vale Alimentação fossem reajustados em 29%.

O Metrô, entretanto, não aceitou a proposta do TRT e do Ministério Público do Trabalho, e sugeriu apenas antecipar o pagamento da Participação dos Resultados e do abono salarial.

O acordo proposto também previa que não houvesse demissão, punição ou desconto dos grevistas, desde que eles suspendessem a paralisação até a 0h.