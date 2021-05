Maranhão confirma primeiro caso de variante indiana da Covid-19

A variante indiana da covid-19 desembarcou oficialmente em território brasileiro nesta quinta-feira com a confirmação do primeiro caso diagnosticado pela Secretaria de Saúde do Maranhão.

De acordo com a secretaria, o paciente é um indiano de 54 anos , tripulante do navio MV Shandong da ZHI, cuja tripulação está em quarentena na embarcação com pelo menos 15 casos confirmados. O indiano foi internado em um hospital da rede privada do estado desde a semana passada.

Seis amostras de sangue da tripulação foram analisadas pelo Instituto Evandro Chagas, no Pará, e todas estão com a variante indiana.

Os órgãos sanitários do estado avaliam que pelo menos 100 pessoas tiveram contato com os tripulantes indianos e espera que mais casos surjam a qualquer momento.

Agora, além das variantes do Amazonas, África do Sul e Reino Unido, circula pelo Brasil também a variante indiana, que já está presente em 44 países e é extremamente virulenta.

Na Índia, a nova cepa da covid-19 está causando mais de 4 mil mortes diárias.

VACINAÇÃO AMPLIADA

O novo grupos que entrou na fila para serem vacinado contra covid-19 foi anunciado nesta quarta-feira pelo governo do estado de São Paulo.

A partir de 1ºde julho, pessoas com idade entre 55 e 59 anos já podem procurar os postos de saúde para serem imunizados.

Foi anunciado ainda o início da imunização de profissionais da educação de 18 a 46 aos, a partir do dia 21 de julho.

Vacinômetro

Segundo o Vacinômetro, o Estado de São Paulo já imunizou 15.290.469 pessoas, sendo que 10.095.966 tomaram a primeira dose e 5.194.503 a segunda.