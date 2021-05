Lotofácil sorteia R$ 1,5 milhão nesta quinta-feira; confira

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta quinta-feira (dia 20) o concurso 2235 da Lotofácil. O prêmio estimado é no valor de R$ 1,5 milhão e leva o montante quem acertar as 15 dezenas.

Confira:

02 – 04 – 06 – 07 – 08

10 – 11 – 12 – 16 – 17

19 – 21 – 22 – 23 – 25

Na última quarta-feira (dia 19), três apostadores – dois de São Paulo, das cidades de Penápolis e Campinas, e um de Minas Gerais – abocanharam o prêmio da Lotofácil. Cada um deles vai ficar R$ 1.257.153,41 mais rico.

Foram premiados ainda 290 apostas que acertaram 14 números e cada uma delas ganhou R$ 1.624,35.

Na faixa de 13 acertos, 10.701 apostas receberam prêmios individuais de R$ 25.

Quina

Também foi sorteado na noite desta quinta-feira a Quina, concurso 5569. O prêmio está acumulado em R$ 6,7 milhões.

Veja a sequência da sorte:

11 – 38 – 54 – 63 – 67

Ninguém acertou as dezenas da Quina na noite de ontem.

Contudo, 71 apostas acertaram a quadra (quatro pontos). Elas ganharam R$ 8.563,01 cada.

A loteria premiou ainda quem acertou apenas três dezenas – o chamado terno. Foram 5.863 apostas que ganharam prêmios individuais de R$ 155,93.

Os números sorteados ontem foram 10, 52, 54, 57 e 63.

Dupla Sena

Por fim, a Caixa Econômica Federal sorteou a Dupla Sena. O concurso 2225 pode pagar R$ 2,5 milhões.

Acompanhe:

1º sorteio: 01 – 10 – 12 – 15 – 38 – 48

2º sorteio: 01 – 03 – 07 – 12 – 17 – 23

Na última terça-feira, ninguém acertou as faixas principais de ambos os sorteios.

No primeiro sorteio, seis apostas fizeram cinco pontos e receberam R$ 8.585,62. Quem acertou quatro números – 567 pessoas – ganhou R$ 103,83.

Já no segundo sorteio, 12 pessoas levaram R$ 3.863,54 cada por terem adivinhado cinco números, enquanto 629 apostadores receberam R$ 93,59 por quatro acertos.

Entenda as apostas e os sorteios

As apostas podem ser feitas até as 19h, em qualquer casa lotérica do País ou pelo site Loterias Online. Para jogar é preciso ter mais de 18 anos.

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas nas segunda, quartas e sextas-feiras.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.

Amanhã (dia 21) haverá os sorteios da Lotofácil, Quina, Lotomania e Super Sete.