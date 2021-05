Espanha expulsa 4,8 mil migrantes de Marrocos

O governo da Espanha expulsou ao menos 4,8 mil dos mais de 8 mil migrantes que entraram em Ceuta, cidade autônoma que faz fronteira com Marrocos, na margem do estreito de Gibratar – que separa a Europa da África.

Segundo o primeiro-ministro Pedro Sánchez, autoridades dos dois países colaboram para impedir o acesso de mais marroquinos ao território espanhol.

O movimento migratório expressivo teve início anteontem, o que motivou a designação de forças militares no local. A Guarda Civil Espanhola chegou a resgatar um bebê de um ano que se afogava no mar. “Pegamos o bebê, ele estava congelado, com frio, não gesticulava. Foi um pouco traumático”, afirmou o militar Juan Francisco, responsável pela ação, ao portal Cope.