Mega-Sena pode pagar R$ 40 milhões nesta quarta-feira

A Mega-Sena, concurso 2373, pode pagar R$ 40 milhões na noite desta quarta-feira (dia 19). Leva a bolada quem acertar as seis dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

No último sábado (dia 15), ninguém acertou a faixa principal da Mega-Sena e, por isso, o prêmio acumulou para hoje.

Leia também:

Greve afeta quatro linhas do Metrô de São Paulo nesta quarta-feira

Contudo, 128 apostadores fizeram a quina (cinco acertos) e ganharam R$ 28.213,14 cada.

Já a quadra (quatro acertos) premiou 7.636 pessoas com R$ 675,61.

Veja as dezenas sorteadas no último concurso da Mega-Sena.

Como apostar na Mega-Sena

A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 4,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do país.

Também é possível jogar pelo computador, tablet ou smartphone. Para isso é preciso ter mais de 18 anos e preencher o cadastro na plataforma de Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Na loteria com os maiores prêmios do País, o apostador escolhe de 6 a 15 dezenas entre 60 números. Vence aquele (ou aqueles) que acertarem os seis números sorteados. Prêmios menores são distribuídos a quem acertar 5 ou 4 números.

Veja os preços das apostas:

Seis número – R$ 4,50

Sete – R$ 31,50

Oito – R$ 126

Nove – R$ 378

Dez – R$ 945

Onze – R$ 2.079

Doze – R$ 4.158

Treze – R$ 7.722

Quatorze – R$ 13.513,50

Quinze – R$ 22.522,50

Se não quiser escolher, é oferecida a opção “Surpresinha”, com números aleatórios. Com a “Teimosinha”, é possível concorrer com a mesma aposta em mais de um concurso consecutivo.

Horário do sorteio

A Caixa Econômica Federal inicia os sorteios da noite sempre às 20h, no Terminal Rodoviário do Tietê, na Zona Norte de São Paulo.

O Metro World News acompanha o sorteio ao vivo e divulga um link com os números de todas as loterias imediatamente.

Hoje também tem Super Sete

Quarta-feira também é dia de Super Sete. O sorteio do concurso 93 acontece mais cedo, às 15h, e pode pagar R$ 900 mil a quem adivinhar a sequência de sete números.

Na última segunda-feira (dia 17), ninguém acertou a faixa principal, mas três pessoas fizeram seis pontos e receberam R$ 10.515,31.

Quem fez cinco acertos também saiu bem. Foram 69 apostas que ganharam R$ 653,12.

Os números sorteados foram: 3 – 2 – 6 – 7 – 4 – 1 – 5.