Lotofácil acumula e sorteia prêmio estimado em R$ 3,5 milhões nesta noite

Nenhum apostador acertou as 15 dezenas do concurso 2233 da Lotofácil, sorteado na noite da última terça-feira (dia 18). O prêmio acumulou e hoje pode pagar R$ 3,5 milhões.

Ao todo, 14 pessoas “bateram na trave”, adivinhando 14 dezenas. Cada uma delas levou para casa R$ 2.316,87.

Quem fez 13 pontos também recebeu prêmio. Foi o caso de 5.321 jogadores, que receberam R$ 25.

Veja as dezenas sorteadas na noite de ontem na Lotofácil.

Quina

O concurso 5567 da Quina também acumulou. Hoje a loteria sorteia prêmio avaliado em R$ 5,5 milhões.

Setenta e cinco pessoas marcaram quatro dezenas e receberam R$ 7.598,73 cada.

Já 6.309 apostas fizeram o terno (três dezenas) e ganharam exatos R$ 135,83.

Os números sorteados na ocasião foram: 10 – 14 – 27 – 58 – 60.

Lotomania

Ontem rolou ainda sorteio da Lotomania. Ninguém acertou os 20 números do concurso 2179 e o prêmio acumulou em R$ 3,3 milhões para a próxima sexta-feira (dia 21).

Apesar de não ter ganhadores da faixa principal, a Lotomania pagou R$ 45.100,56 a seis pessoas que marcaram 19 pontos.

Quem acertou 18 dezenas – 96 apostadores – levou R$ 1.761,74.

Dupla Sena

A noite foi de prêmios acumulados. A Dupla Sena também não fez ganhadores da faixa dos seis pontos no concurso 2225. Agora, o sorteio quinta-feira (dia 20) pode pagar R$ 2,5 milhões.

No primeiro sorteio, seis apostas fizeram cinco pontos e receberam R$ 8.585,62. Quem acertou quatro números – 567 pessoas – ganhou R$ 103,83.

Já no segundo sorteio, 12 pessoas levaram R$ 3.863,54 cada por terem adivinhado cinco números, enquanto 629 apostadores receberam R$ 93,59 por quatro acertos.

Tente outra vez

As apostas podem ser feitas até as 19h, em qualquer casa lotérica do País ou pelo site Loterias Online. Para jogar é preciso ter mais de 18 anos.

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas nas segunda, quartas e sextas-feiras.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.