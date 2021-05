Internações param de cair e têm ligeira alta em SP

Depois de uma queda sustentada durante todo o mês de abril, as internações por covid-19 no estado de São Paulo não só pararam de cair em maio como já indicam para uma ligeira alta nos últimos dias.

Após o pico da segunda onda, no fim de março, o estado entrou em abril com 31.148 pacientes hospitalizados em enfermarias e UTIs. No fim do mês, o número já havia caído para 21.869, o que representou uma redução de 29,7%.

Em maio, porém, a curva parou de descer e o índice se estabilizou. No dia 1º, eram 21.658 pacientes internados. Nesta segunda-feira, o número era de 21.595, o que dá uma queda de apenas 0,3%.

Pior do que isso. Ainda segundo os dados do SP Covid-19 Info Tracker, painel de monitoramento criado por pesquisadores das universidades da USP e Unesp, só na última semana, o número de pessoas internadas cresceu 1,8% nas enfermarias e 2,2% nas UTIs.

Outro dado que aponta para uma possível piora nos índices da pandemia vem do sindicato dos hospitais particulares. Segundo o SindHosp, a taxa de ocupação das UTIs para covid-19 nas unidades de saúde privadas de saltou de 79% para 85% em apenas 15 dias.

Em todo o estado, de acordo com SP Covid-19 Info Tracker, a ocupação das UTIs é hoje de 80,5% e das enfermarias, de 60,4%.

Alerta ligado

A grande preocupação é que o aumento nas internações pode indicar uma tendência de crescimento também no número de casos e, por consequência, fazer subir novamente o índice de mortes.

Na capital, o cenário não é diferente. “Houve uma queda, mas ela estacionou num patamar muito alto ainda. O grande perigo é termos de enfrentar uma nova variante, como a variante indiana”, disse ontem o secretário da Saúde, Edson Aparecido.

Antes da chegada da variante de Manaus, a cidade de São Paulo tinha 50% de ocupação dos leitos de UTI. Com a disseminação da cepa, que provocou uma explosão no número de casos, a taxa cresceu e foi a 93%. “Quando da segunda onda, havia uma margem para atender as pessoas, agora, se tivermos uma terceira onda, será muito grave.”

A Prefeitura de São Paulo e o Instituto Butantan já estão monitorando possível entrada da variante indiana na capital. As análises foram intensificadas após confirmação de casos da cepa indiana em navio que atracou no Maranhão.