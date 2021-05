Índia deve segurar exportações de vacinas até outubro

As exportações indianas de vacinas contra a covid-19 podem ser paralisadas até pelo menos outubro, segundo relataram fontes do governo da Índia à agência Reuters. De acordo com as autoridades, os imunizantes produzidos pelo país serão desviados para uso doméstico até que a Índia controle a segunda onda da doença.

“Não temos que transmitir oficialmente a todos os países [que as doses atrasarão], pois não somos obrigados a fazer. Foi discutido internamente e alguns países foram solicitados a não esperar compromissos indianos de exportação, dada a atual situação”, contou uma das fontes à Reuters.

No entanto, uma suspensão da entrega de vacinas até outubro poderia paralisar esforços de vacinação contra a covid-19 em países que dependem da vacina AstraZeneca, produzida na Índia pelo Instituto Sérum e distribuída pelo Covax, consórcio da OMS (Organização Mundial da Saúde) que entrega doses aos países pobres e em desenvolvimento. Entre eles, países africanos e o Brasil.

De acordo com John Nkengasong, diretor do Centro Africano de Controle e Prevenção de Doenças, a imprevisibilidade da entrega de imunizantes à África é “muito problemática” e ameaça o cronograma de metas da região.

Dados da OMS apontam que cerca de “80% das milhões de doses entregues pelo Covax” foram administradas em países africanos para garantir a primeira dose da etapa de vacinação e um possível atraso nas entregas indianas ameaçaria o intervalo limite de 12 semanas recomendado entre a primeira e segunda dose da AstraZeneca.

“A maioria dos países que dependem da Covax agora ultrapassará o intervalo máximo de 12 semanas recomendado entre a primeira e a segunda dose de AstraZeneca, a menos que 20 milhões de doses sejam entregues até o final de junho e outros 5 milhões em julho”, reportou a entidade.

Covid-19 na Índia

Ontem, apesar da desaceleração de novos casos, a Índia bateu um novo recorde de mortos em um único dia em virtude da covid-19. Foram 4,3 mil novas vítimas da doença. Agora, com o novo índice, a Índia ultrapassou o dia mais letal brasileiro de 4,2 mil vítimas da doença no dia 8 de abril e fica logo atrás dos Estados Unidos, que reportaram 4,4 mil vítimas de covid-19 no dia 12 de janeiro deste ano. O país ainda foi vítima ontem de um ciclone que matou ao menos 33 pessoas e paralisou a campanha indiana de imunização contra a covid-19.