Imóvel usado valoriza 53,39% na pandemia

O setor imobiliário conseguiu passar pela pandemia de covid-19 mais fortalecido e ileso à crise que fez aumentar o desemprego e cair a renda da maiora dos brasileiros.

Pesquisa divulgada ontem pelo Creci-SP (Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo) mostra que os imóveis usados registraram em março deste ano uma valorização de 53,39% no preço médio de venda, considerando o acumulado nos 12 meses anteriores, período que engloba o primeiro ano de restrições causadas pela doença no país. O levantamento realizado em 898 imobiliárias em todo o estado. O valor médio de venda foi de R$ 478 mil em março de 2020. Um ano depois, foi de R$ 604 mil (veja tabela da valorização ao lado). O número de unidades usadas comercializadas cresceu 23% entre fevereiro e março na capital.

A análise do presidente do Creci-SP, José Augusto Viana Neto, é que a disparada do IGP-M, índice de reajuste dos contratos de aluguel, e a queda na taxa de juros do financiamento contribuíram. “A alta do IGP-M fez com que houvesse troca do pagamento do aluguel pelo da prestação de um financiamento. Isso se refletiu na queda no número de casas e apartamentos alugados em março, que ficou 2,4% inferior ao registrado em fevereiro”, afirma. No acumulado de 12 meses, o IGP-M alcançou 32% em abril.

De acordo com o Creci-SP, a quantidade de contratos de aluguel cancelados em março foi praticamente a mesma das novas locações. Em todo o Estado, o número de desistências chegou a 99,20% das novas contratações. O valor médio das locações nas regiões nobres do estado ficou 18% mais caro no acumulado até março, e 7,58% no centro. Nas demais regiões, houve queda de 1,79%.