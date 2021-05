Governo de São Paulo estende Fase de Transição até 31 de maio

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou nesta quarta-feira (dia 19), durante coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, que a Fase de Transição do Plano São Paulo será estendida até o dia 31 de maio. Incialmente, a fase terminaria nesta sexta-feira (dia 21).

A partir de 1º de junho, o Estado passará a permitir a ampliação do horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, das 6h às 22h, com ocupação de até 60%. Hoje, a permissão vai até as 21h e a lotação não pode passar de 40%.

O governo continua solicitando às empresas que mantenham seus funcionários em home office e que colaborem com o escalonamento de horários de entrada e saída, em caso de trabalho presencial, para evitar aglomeração no transporte público.

O governador informou ainda que a partir de junho terá início um amplo programa de testagem de pessoas sintomáticas. Trata-se de um teste antígeno, com precisão semelhante ao PCR. O objetivo é que os casos de covod-19 sejam diagnosticados precocemente. Hoje, 25 mil pessoas são tesadas por dia no Estado.

Números da pandemia em São Paulo

O Estado de São Paulo já contabiliza 3 milhões de casos de covid-19 desde início da pandemia e mais de 105 mil mortes.

As taxas de ocupação em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) são de 79% no Estado e 76,9% na Grande São Paulo.