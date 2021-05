Ernesto Araújo culpa Saúde por recusa de vacina e busca por cloroquina

Em depoimento no Senado ontem, o ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo se esquivou da mira da CPI da Covid-19 e culpou o Ministério da Saúde e o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), por decisões polêmicas envolvendo vacinas e cloroquina no combate à pandemia do novo coronavírus no Brasil.

O ex-chanceler revelou que foi opção da Saúde, sob comando do general Eduardo Pazuello na época, escolher a quantidade mínima dos imunizantes da iniciativa Covax – consórcio internacional liderado pela OMS (Organização Mundial da Saúde).

O atual contrato prevê a chegada de 42 milhões de unidades de vacinas variadas em território brasileiro – número suficiente para vacinar apenas 10% da população com duas doses. Araújo revelou que foi proposto ao país quantidade que daria para imunizar cerca de 50% do Brasil. Ou seja, 200 milhões.

“Essa decisão não foi minha. Foi do Ministério da Saúde, dentro da sua estratégia de vacinação. Não sei quem deu a ordem. Entendo que qualquer decisão do Mistério da Saúde é do ministro”, afirmou Araújo, ao ser questionado pelo relator da comissão, Renan Calheiros (MDB-AL).

Cloroquina

O depoimento do ex-chanceler foi mais um a trazer informações relevantes sobre o investimento do governo federal na compra, fabricação e incentivo ao uso da cloroquina, remédio sem eficácia contra a covid-19.

De acordo com Ernesto Araújo, o Itamaraty trabalhou para intensificar a importação de insumos da Índia para produção do medicamento no Brasil em março do ano passado. No entanto, revelou que a ação foi feita após pedido do Ministério da Saúde. Araújo também confirmou que o presidente Jair Bolsonaro pediu para que o Ministério das Relações Exteriores intermediasse um telefonema dele com a Índia para tratar do tema.

Os ex-ministros da Saúde Henrique Mandetta e Nelson Teich também abordaram a cloroquina em seus depoimentos. Os dois afirmaram que discordavam de Bolsonaro em relação ao medicamento, já que não havia comprovação científica de que o fármaco era indicado para a covid-19. O presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, também afirmou que o governo federal queria mudar a bula da cloroquina. Eduardo Pazuello, por sua vez, será interrogado hoje pela CPI.

China

Araújo também afirmou que “em nenhum momento” atacou a China. Como resposta, o presidente da comissão, Omar Aziz (PSD-AM), disse que ele poderia estar faltando com a verdade. Um dos episódios relembrados por Aziz foi quando o ex-chanceler escreveu o artigo em seu blog intitulado “Chegou o Comunavírus”, em que fez comentários sobre um livro escrito por Slavoj Zizek.