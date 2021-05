Confira o sorteio da Mega-Sena desta quarta-feira; prêmio é de R$ 40 milhões

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta quarta-feira (dia 19) o concurso concurso 2373 da Mega-Sena. O prêmio está acumulado em R$ 40 milhões e leva a bolada quem acertar as seis dezenas.

Veja o resultado aqui:

23 – 24 – 26 – 44 – 49 – 60

No último sábado (dia 15), ninguém adivinhou a faixa principal da Mega-Sena e, por isso, o prêmio acumulou para hoje.

Leia também:

Governo de São Paulo anuncia vacinação entre 55 e 59 anos a partir de 1º julho

Governo de São Paulo estende Fase de Transição até 31 de maio

Temperatura chega os 27ºC em São Paulo nesta quinta-feira, diz previsão

Governo promete concluir em junho vacinação de pessoas com deficiência e comorbidades

Contudo, 128 apostadores fizeram a quina (cinco acertos) e ganharam R$ 28.213,14 cada.

Já a quadra (quatro acertos) premiou 7.636 pessoas com R$ 675,61.

Veja as dezenas sorteadas no último concurso da Mega-Sena.

Próxima Mega-Sena é sábado

Não foi desta vez? O próximo concurso da Mega-Sena acontece no sábado (dia 22). Que tal tentar novamente a sorte?

Na loteria com os maiores prêmios do País, o apostador escolhe de seis a 15 dezenas entre 60 números. Vence aquele (ou aqueles) que acertarem os seis números sorteados. Prêmios menores são distribuídos a quem acertar cinco ou quatro números.

Veja os preços das apostas:

Seis número – R$ 4,50

Sete – R$ 31,50

Oito – R$ 126

Nove – R$ 378

Dez – R$ 945

Onze – R$ 2.079

Doze – R$ 4.158

Treze – R$ 7.722

Quatorze – R$ 13.513,50

Quinze – R$ 22.522,50

Se não quiser escolher, é oferecida a opção “Surpresinha”, com números aleatórios. Com a “Teimosinha”, é possível concorrer com a mesma aposta em mais de um concurso consecutivo.

Lotofácil

Hoje também foi noite de Lotofácil. O concurso 2234 pode pagar R$ 3,5 milhões àquele que adivinhar as 15 bolas que saíram do globo.

Confira abaixo:

01 – 02 – 03 – 06 – 07

11 – 14 – 15 – 17 – 18

20 – 21 – 22 – 24 – 25

Nenhum apostador levou o prêmio principal da Lotofácil da última segunda-feira (dia 18).

Porém, 14 pessoas chegaram bem perto, adivinhando 14 dezenas. Cada uma delas levou para casa R$ 2.316,87.

Quem fez 13 pontos – caso de 5.321 jogadores – recebeu a humilde quantia de R$ 25.

Veja as dezenas sorteadas na noite de ontem na Lotofácil.

Quina

Metro

O concurso 5568 da Quina pode pagar em torno de R$ 5,5 milhões ao felizardo que acertar as cinco dezenas sorteadas hoje.

Veja o sorteio:

10 – 52 – 54 – 57 – 63

Ontem, ninguém acertou todas as dezenas da Quina.

Setenta e cinco pessoas, entretanto, marcaram quatro pontos e receberam R$ 7.598,73 cada.

Já 6.309 apostas fizeram o terno (três dezenas) e ganharam exatos R$ 135,83.

Os números sorteados na ocasião foram: 10 – 14 – 27 – 58 – 60.

Super Sete

O concurso 93 da Super Sete, a mais nova loteria da Caixa, não pôde ser realizado durante a tarde por problemas operacionais. No entanto, à noite, o sorteio foi realizado. O prêmio é de R$ 900 mil.

Veja a sequência:

9 – 4 – 6 – 0 – 3 – 7 – 8

Na última segunda-feira (dias 17), ninguém acertou os sete números da Super Sete.

Três pessoas fizeram seis acertos e receberam R$ 10.515,31.

Outras 69 pessoas ganharam R$ 653,12 por terem marcado cinco pontos.

Veja como foi o último sorteio da Super Sete.

Como funcionam os sorteios da Caixa

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas nas segunda, quartas e sextas-feiras.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.

As apostas podem ser feitas até as 19h, em qualquer casa lotérica do País ou pelo site Loterias Online. Para jogar é preciso ter mais de 18 anos.

Amanhã (dia 20) acontecem os sorteios da Lotofácil, Quina e Dupla Sena.