Vídeo: poderoso ciclone atinge a Índia causando morte e devastação

Um ciclone de proporções não vistas há décadas atingiu a costa da Índia nesta terça-feira com ventos de até 210 km/h e já matou pelo menos 27 pessoas mortas, centenas de feridos e milhares de desabrigados.

Mais de 200 mil pessoas foram evacuadas e o governo teve que fechar portos e aeroportos para evitar acrescentar mortes e danos ao rastro de destruição causado pelo mais poderoso ciclone que atingiu o país em mais de 20 anos.

Índia: o ciclone Tauktae atinge Mumbai e uma enorme tempestade de poeira atinge Gujarat, enquanto se prepara para o desembarque do ciclone Tauktae no final desta noite. pic.twitter.com/4PWHSfzg58 — Tati Cruz🔰 (@Taticru79846829) May 17, 2021

No mar, a marinha montou uma missão especial de busca para encontrar 81 petroleiros e tripulantes desaparecidos após naufrágio de duas barcaças. No mar, segundo as autoridades, as ondas atingem oito metros de altura, o que dificulta as buscas

De acordo com o ministro-chefe do estado indiano de Gujarat, Vijay Rupani, 160 estradas estaduais foram destruídas, 40.000 árvores arrancadas e várias casas danificadas.

O ciclone Tauktae atinge a Índia no momento em que o país atinge sua maior crise sanitária, com milhares de mortes causadas pela pandemia de covid-19. Os danos causados pela tempestade podem atrapalhar o abastecimento dos hospitais, que necessitam cada vez mais de insumos e oxigênio, aumentando ainda mais a situação já caótica do sistema de saúde do país.