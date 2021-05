Vídeo: Mulher que sobreviveu à explosão de gás em Belém morre no hospital

Morreu nesta terça-feira no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência de Ananindeua a cozinheira Maria do Socorro Teodoro da Conceição, de 43 anos, internada há 10 dias após a explosão de um botijão de gás na sede do sindicato das vans em Belém, no Pará.

Em vídeo que viralizou nas redes Maria do Socorro é vista saindo da cozinha andando após uma forte explosão destruir toda a sala e lançar destroços até nos prédios vizinhos.

Ela sofreu queimaduras em 77% do corpo e teve graves lesões internas devido à violência da explosão. Ela foi rapidamente socorrida e levada para um hospital referência em queimaduras da região.

Um botijão de gás explodiu em uma lanchonete do Terminal Rodoviário de Belém, em São Braz, na manhã deste sábado, 08. De acordo com as informações, um vazamento de gás causou a explosão. A senhora que estava no local foi socorrida e levada para o Hospital Metropolitano. pic.twitter.com/EpAvwWbcey — Viggo (@matheusviggo) May 8, 2021

De acordo com o hospital, ela teve que ser intubada assim que chegou ao hospital em função da gravidade dos ferimentos. Além de queimaduras, ela sofreu vários edemas nas vias respiratórias e contusões nos órgãos internos.

Os motivos do vazamento do gás ainda não foram apurados.