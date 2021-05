Uso de celular ao volante representa 7,5% das infrações de trânsito, diz Detran-SP

Segundo dados do Detran.SP, o uso de celular ao volante representa 7,5% das infrações registradas nas vias públicas de São Paulo.

O levantamento foi realizado entre 2017 e 2020 e constatou que a infração cresce ano a ano. Em 2017 foram aplicadas 65 mil multas, 3,4% do total. Em 2018, foram75 mil multas e, em 2019, 69 mil. Em 2020, por conta da pandemia e do isolamento social, os números tiveram ligeira queda, de 66 mil.

Considerada como infração gravíssima pelo Código Brasileiro de Trânsito, dirigir enquanto usa o celular dá multa de R$ 293,47 e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

LEIA TAMBÉM:

‘Serial killer’ mata jovens homossexuais que conhece por aplicativo

Vídeo: poderoso ciclone atinge a Índia causando morte e devastação

Parceria entre Mercado Livre e governo de SP vai gerar 5 mil vagas de emprego; fique atento

Pior do que a multa é o risco que oferece ao motorista e aos pedestres. De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, o uso do celular ao volante aumenta em 400% o risco de acidentes de trânsito.

“Muitas vezes, o simples gesto de deixar de atender uma ligação no celular ao dirigir pode salvar uma vida”, disse Silvia Lisboa, coordenadora do programa Respeito à Vida.