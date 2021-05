‘Serial killer’ mata jovens homossexuais que conhece por aplicativo

Um ‘serial killer’ que matou três jovens homossexuais que conheceu por aplicativo de relacionamento está sendo caçado pelas polícias do Paraná e de Santa Catarina, de acordo com notícia do jornal Tribuna do Paraná.

Todas as vítimas tinham o mesmo padrão: eram jovens homossexuais que moravam sozinhos e foram encontrados asfixiados na cama de suas casas, com sinais de estrangulamento.

O suspeito tem 33 anos e foi identificado como José Tiago Correia Soroka. Ele teria cometido os crimes em abril e começo de maio em Curitiba e em uma cidade do interior de Santa Catarina, chamada Abelardo Luz.

A identificação foi feito por uma quarta vítima que conseguiu escapar do matador e procurou a polícia. Segundo a vítima, o assassino se comparava ao Coringa, personagem maligno de histórias em quadrinho da Marvel, e dizia que gostava de matar.

De acordo com a polícia, Soroka é praticante de artes marciais, conhece muito de tecnologia e é extremamente perigoso. “Ele teve esta frieza de falar para a vítima que era o Coringa e que gostava de matar. Estamos diante de um psicopata, um serial killer, que não mede esforços.

As autoridades de Curitiba solicitaram à população que tome cuidado ao marcar encontros em aplicativos de namoro e evitar chamar para sua casa um desconhecido no primeiro encontro.

As vítimas do assassino foram identificadas como Robson Olivo Paim, David Júnior Alves Levisio e Marco Vinício Bozzana da Fonseca.

O crime foi enquadrado como latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. A polícia não descarta que haja mais vítimas desconhecidas do serial killer.

A polícia paranaense emitiu um alerta nesta terça-feira para que as pessoas tomem cuidados especiais hoje, já que em seus ataques o meticuloso assassino escolhia as terças-feiras para agir.