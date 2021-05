País tem menor índice de isolamento desde o início da pandemia

O Brasil atingiu neste mês a menor taxa de isolamento desde o começo da pandemia do novo coronavírus, segundo pesquisa do Instituto Datafolha divulgada ontem.

De acordo com o levantamento, apenas 30% dos brasileiros adultos – três em cada dez – estão totalmente isolados ou saem de casa somente quando é inevitável.

Em abril de 2020, um mês depois de a covid-19 começar a escalada sem fim no Brasil, o índice era de 72%. Em março deste ano, durante o auge da segunda onda da pandemia no país, a taxa era de 49%.

Entre as 2.071 pessoas entrevistadas pessoalmente pelo Datafolha, 63% saem de casa para trabalhar e fazer outras atividades com cuidado, enquanto 7% vivem a vida normalmente, sem alterar a rotina por causa do novo coronavírus.

Dentro dos 30% que estão em isolamento quase completo, 2% afirmam não sair de casa em hipótese alguma. Este número também apresentou queda: eram 18% em abril de 2020 e 8% em março deste ano.

O isolamento social é uma das medidas mais importantes para a queda na taxa de transmissão do vírus e, consequentemente, na quantidade de casos e óbitos em decorrência da doença.

A circulação sem freio e a reabertura quase que total no país após abril, o mês mais letal até o momento, podem trazer consequências duras caso ocorra uma terceira onda. Na última semana, a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) emitiu um alerta sobre a estabilidade no número de casos e mortes por covid-19 no Brasil em nível elevado.

“A observada manutenção de um alto patamar, apesar da ligeira redução nos indicadores de criticidade da pandemia, exige que sejam mantidos todos os cuidados, pois uma terceira onda agora, com taxas ainda tão elevadas, pode representar uma crise sanitária ainda mais grave”, sustenta o documento da fundação.

Além disso, os pesquisadores mostram preocupação com o surgimento de novas cepas do novo coronavírus por causa do relaxamento no isolamento social – que foi intensificado nos meses de março e abril deste ano.

“Os indicadores mostram que ainda há uma intensa circulação do vírus e que a pandemia pode permanecer em níveis críticos ao longo das próximas semanas, além de dar oportunidade para o surgimento de novas variantes do vírus devido à intensidade da transmissão”, afirmam os cientistas.

Bolsonaro: ‘Tem alguns idiotas que até hoje ficam em casa’

E enquanto a taxa de isolamento no país diminui, o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), chama de “idiotas” os brasileiros que seguem as recomendações de autoridades sanitárias para evitar a disseminação do coronavírus e não saem de casa.

Ontem, em conversa com apoiadores, ele afirmou: “O agro realmente não parou. Tem uns idiotas aí… O ‘fique em casa’… Tem alguns idiotas que até hoje ficam em casa. Se o campo tivesse ficado em casa, esse cara tinha morrido de fome, esse idiota tinha morrido de fome. Daí, ficam reclamando de tudo”.

A frase de Bolsonaro vem em um momento em que menos de 20% da população tomou pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19. Até ontem, 39,6 milhões de brasileiros tinham recebido a primeira aplicação, apenas 18,7% da população do Brasil. No total, já são 436.537 mortes causadas pela covid-19. Ontem, o país registrou mais 786 óbitos pela doença.