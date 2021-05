Os riscos de declarar o IRPF de última hora

Tic, tac… Faltam menos de duas semanas para o fim do prazo de declaração do IRPF (Imposto de Renda da Pessoa Física) de 2021 e tem muita gente deixando para preencher a documentação de última hora.

Segundo a Receita Federal, até ontem 20,5 milhões das 32,6 milhões de declarações já haviam sido enviadas, o que significa que 12,1 milhões de pessoas ainda precisam prestar contas ao Leão. Nesta reta final, ter atenção ao reunir os dados necessários e preencher as opções corretamente é essencial para evitar dores de cabeça.

“Há uma cultura da procrastinação, do ‘amanhã eu resolvo’. A diferença dessa para outras questões da rotina é que o imposto de renda tem um prazo que precisa ser respeitado”, afirma o especialista em finanças Fabrizio Gueratto, do Canal 1Bilhão Educação Financeira. Ele alerta que, nas últimas semanas, o contribuinte pode não conseguir um contador, pela alta demanda dos profissionais, sendo obrigado a declarar por si – e correndo o risco de cometer erros. “Isso se não houver algum problema no sistema da Receita Federal, com muitos acessos simultâneos, que pode causar dores de cabeça.”

Outra desvantagem é ficar no fim da fila de restituição. Neste ano, o primeiro lote será pago já no dia 31 de maio, junto da data limite de recebimento. No total, serão cinco datas para liberação de créditos, depositados em conta corrente – a última será apenas no fim de setembro.

Segundo Gueratto, caso o prazo aperte demais, o ideal é enviar a declaração como puder, para depois fazer uma retificação. “É melhor ter algo dentro do prazo do que ter que pagar multa pelo atraso, que começa em R$ 165,74 e pode chegar a 20% do imposto devido.”