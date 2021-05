Nunes reafirma ‘continuidade’ e diz que ‘honrará’ Covas

Novo comandante da Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) reafirmou na segunda-feira (17) que fará um governo de continuidade e prometeu honrar a memória do prefeito Bruno Covas (PSDB), que morreu no domingo, vítima de câncer aos 41 anos.

As declarações foram feitas durante a abertura da vacinação contra a covid-19 para gestantes e puérperas com comorbidades, em posto no Allianz Parque, na zona oeste, na sua primeira agenda pública após ser oficializado como prefeito.

“Eu participei da formação desse governo do Bruno, porque quem ganhou a eleição foi o Bruno e eu, como vice. É um governo que fizemos juntos, sob a liderança do Bruno, sob a forma de pensar dele, mas não tem por que mudar. É uma continuidade”, disse Nunes.

O novo prefeito falou que vai se dedicar “ao máximo” e “seguir exatamente o que o Bruno falou”, abolindo radicalismos à esquerda e à direita, com uma gestão voltada para uma visão “de centro, de diálogo, de convergência”. “Eu estou preocupado em honrar a memória do Bruno Covas, continuar o governo, honrar a confiança que ele colocou em mim e em toda a equipe.”

Com uma carreira construída no Legislativo, onde foi eleito vereador por duas vezes, Ricardo Nunes tem agora, aos 53 anos, a sua primeira experiência como comandante do Executivo.

Com a entrada na Prefeitura de São Paulo, ele também se torna o político eleito do MDB que tem hoje o maior Orçamento nas mãos (R$ 67,9 bilhões), superando até mesmo os três colegas que são governadores em Alagoas, Pará e Distrito Federal.

Parque linear levará nome do prefeito

Parte do projeto de despoluição do rio Pinheiros, o parque linear que será construído nas suas margens levará o nome do prefeito Bruno Covas. O anúncio foi feito ontem pelo governador João Doria (PSDB). “Homenagem merecida a quem se dedicou a cuidar da população de São Paulo e trabalhar pela transformação da capital em uma cidade mais atrativa e sustentável.” O primeiro trecho do futuro parque, com 8 quilômetros de extensão, será construído por um consórcio privado, ao custo de R$ 30 milhões, e deve ser aberto em 2022.