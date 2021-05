Metroviários decidem fazer greve nesta quarta-feira em São Paulo

Em assembleia virtual realizada na noite desta terça-feira (dia 18), os metroviários de São Paulo decidiram entrar em greve por 24 horas a partir da meia-noite desta quarta (dia 19). A paralisação afetará as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata.

Os trabalhadores pedem por “reajuste salarial, pagamento da Participação nos Resultados e contra a retirada de direitos”.

Ontem, o Metrô recusou uma proposta apresentada pelo MPT (Ministério Público do Trabalho). Segundo os metroviários, o MPT voltou a apresentar uma sugestão para conciliação, que foi novamente recusada.

A categoria fez críticas à gestão estadual na condução das negociações. “A desculpa de Doria para dar calote na categoria é uma grande mentira. Ele alega queda na arrecadação mas repassa dinheiro público aos bilionários do setor de transportes”, diz nota publicada no site oficial do sindicato.

Na semana passada, greve estava prevista para acontecer também na quarta-feira (dia 12), mas acabou suspensa.