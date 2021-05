Lotofácil tem cinco ganhadores no sorteio desta segunda-feira

Cinco pessoas dividiram o prêmio da Lotofácil no sorteio desta segunda-feira. Elas são das cidades de São Paulo, Chapecó (SC), Cabo Frio (RJ) e mais duas feitas pelo canal eletrônico da Caixa Econômica Federal, cuja origem não é possível identificar. Cada uma delas ganhou R$ 232.476,16.

Muitos apostadores acertaram também a faixa dos 14 números, foram 517 e cada um deles vai levar para casa R$ 673,45.

Por fim, 15.638 apostas acertaram 13 dezenas e cada uma delas ganhou R$ 25,00.

Nesta quarta-feira, o prêmio da Lotofácil pago ao apostador que acertar as 15 dezenas sorteadas volta ao patamar de R$ 1,5 milhão.

As apostas na Lotofácil podem ser feitas até 19h nas casas lotéricas de todo país ou pelo canal eletrônico Loterias Caixa, desde que o apostador seja maior de 18 anos.

Quina continua sem ganhadores

Não houve ganhadores no sorteio da Quina nesta segunda-feira e mais uma vez o prêmio acumulou. Para o sorteio desta terça-feira, quem acertar as cinco dezenas sorteadas vai levar para casa a quantia de R$ 4,5 milhões.

Sessenta e cinco apostadores fizeram a quadra e todos eles ganharam prêmios individuais de R$ 8.371,35.

Além deles, mais 5.996 apostas acertaram três dezenas e cada uma delas ganhou R$ 136,46.

Os números sorteados para a Quina nesta segunda-feira foram 37 – 45 – 58 – 59 – 72

Super Sete também acumulou

O sorteio da Super Sete, normalmente realizado às 15h, teve problemas técnicos nesta segunda-feira e foi realizado a partir das 20h, juntamente com as demais loterias, mas nem a alteração do horário ajudou os apostadores e levar o prêmio.

Mais uma vez ninguém acertou as sete dezenas sorteadas e a premiação acumulou em R$ 900 mil para o sorteio da próxima quarta-feira (19).

Ontem, três apostadores fizeram a sena e ganharam prêmios individuais de R$ 10.515,31. Sessenta e nove apostas acertaram cinco pontos e cada um levou e, por fim, 952 apostadores acertaram apenas 4 números e ganharam R$ 47,33 cada.

Os números sorteados para a Super Sete nesta segunda-feira foram 3, 2, 6, 7, 4, 1, 5.

Hoje tem também sorteio da Lotomania

O prêmio para o sorteio da Lotomania desta terça-feira está acumulado em R$ 2,4 milhões, de acordo com dados da Caixa.

Nenhum apostador levou o prêmio principal no sorteio da última sexta-feira, mas cinco apostadores acertaram 5 dezenas e cada um deles ganhou R$ 54.186,92.

A Lotomania teve ainda 74 apostas com 18 acertos e pagou a cada uma delas R$ 2.288,30.

As apostas nesta loteria podem ser feita até 19h nas casas lotéricas. A aposta simples, com 20 dezenas, custa R$ 2,50.

O sorteio da Lotomania, assim como das demais loterias, ocorre a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Veja como funcionam os sorteios

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas nas segunda, quartas e sextas-feiras.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.

As apostas podem ser feitas até as 19h, em qualquer casa lotérica do País ou pelo site Loterias Online. Para jogar é preciso ter mais de 18 anos.