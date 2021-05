EUA doarão 80 milhões de doses contra a covid até o fim de junho

O presidente norte-americano, Joe Biden, anunciou ontem que os Estados Unidos compartilharão, nas próximas seis semanas, cerca de 80 milhões de doses de imunizantes contra a covid-19 produzidas pelo país. O montante representa 13% de toda a produção americana de vacinas.

“Hoje, estamos dando mais um passo para ajudar o mundo. Sabemos que a América nunca estará totalmente segura até que a pandemia, que está crescendo globalmente, esteja sob controle. Nenhum oceano é largo o suficiente, nenhuma parede alta o suficiente para nos manter seguros”, disse Biden ao especificar que as doses doadas correspondem às vacinas desenvolvidas pela Pfizer/BioNtech, Moderna, Johnson&Johnson e, por último, a AstraZeneca/Oxford, que ainda precisa de autorização da FDA (órgão regulador norte-americano).

O anúncio do líder aconteceu logo após uma coletiva de imprensa da OMS (Organização Mundial da Saúde), em que o diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom, criticou a falta de assistência de países ricos e com altas taxas de imunização aos mais pobres e com dificuldades de controlar a pandemia, como são os casos de Brasil e Índia.

“Há uma grande desconexão crescendo. Em alguns países com as taxas de vacinação mais altas, parece haver uma mentalidade de que a pandemia acabou, enquanto outros estão enfrentando enormes ondas de infecção”, apontou o diretor-geral da organização.

No anúncio de envio de doses, logo após a crítica de Adhanom, Biden afirmou que compartilhar a vacina com outras nações é a “coisa mais certa e inteligente a se fazer”.

“Queremos liderar o mundo com nossos valores, com essa demonstração de nossa inovação e engenhosidade e da decência fundamental do povo americano. Assim como na Segunda Guerra Mundial a América foi o arsenal da democracia, na batalha contra a pandemia covid-19 nossa nação vai ser o arsenal de vacinas para o resto do mundo”, disse o presidente americano ao afirmar que as 80 milhões de doses enviadas podem acabar com a pandemia em outros lugares do mundo.

De acordo com o correspondente da TV Bandeirantes nos EUA, Eduardo Barão, as doses devem ser doadas ao consórcio de vacinas da OMS, a Covax, pela qual o Brasil é beneficiado.