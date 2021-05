Após premiar cinco, Lotofácil tem novo sorteio nesta terça-feira; confira

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta terça-feira (dia 18) o concurso 2233 da Lotofácil. A loteria pode pagar R$ 1,5 milhão ao apostador de adivinhar as 15 dezenas.

Confira os números:

01 – 02 – 06 – 07 – 08

09 – 10 – 12 – 13 – 14

15 – 16 – 20 – 21 – 25

Cinco pessoas dividiram o prêmio da Lotofácil no sorteio de ontem. Elas são das cidades de São Paulo, Chapecó (SC), Cabo Frio (RJ) e mais duas feitas pelo canal eletrônico da Caixa Econômica Federal, cuja origem não é possível identificar. Cada uma delas ganhou R$ 232.476,16.

Apostadores que acertaram 14 números também foram premiados. Ao todo, 517 pessoas receberam R$ 673,45.

Outras 15.638 apostas acertaram 13 dezenas e cada uma ganhou R$ 25,00.

Clique e veja os números do sorteio anterior.

Quina

A Quina, por sua vez, pode pagar R$ 4,5 milhões a quem adivinhar as cinco dezenas do concurso 5567.

Veja a sequência da sorte:

10 – 14 – 27 – 58 – 60

Não houve ganhadores no sorteio da Quina da última segunda-feira (dia 17).

Sessenta e cinco apostadores, porém, fizeram a quadra (quatro pontos) e todos eles ganharam prêmios individuais de R$ 8.371,35.

Além deles, mais 5.996 apostas acertaram três dezenas – o chamado terno – e cada uma delas ganhou R$ 136,46.

Os números sorteados ontem na Quina foram: 37 – 45 – 58 – 59 – 72

Lotomania

Reprodução

A Lotomania, concurso 2179, pode pagar R$ 2,4 milhões ao felizardo que acertar os 20 números sorteados.

Veja aqui:

01 – 03 – 06 – 13 – 18

20 – 22 – 23 – 29 – 35

39 – 40 – 45 – 59 – 65

80 – 82 – 85 – 95 – 98

Nenhum apostador levou o prêmio principal no sorteio da última sexta-feira (dia 14), mas cinco apostadores acertaram cinco dezenas e cada um ganhou R$ 54.186,92.

A Lotomania contabilizou ainda 74 apostas com 18 acertos e pagou a cada uma delas R$ 2.288,30.

Relembre o último sorteio da Lotomania.

Dupla Sena

A Dupla Sena, concurso 2224, pode pagar prêmio estimado no valor de R$ 2,3 milhões.

Veja os sorteios:

1º sorteio: 08 – 17 – 19 – 30 – 32 – 44

2º sorteio: 06 – 09 – 17 – 29 – 31 – 43

No último sábado (dia 15), ninguém acertou as faixas principais de ambos os sorteios.

No primeiro, porém, 10 apostas marcaram cinco pontos e levaram R$ 5.546,96. Outras 469 ganharam R$ 135,16 por terem marcado 4 pontos.

No segundo sorteio, cinco pessoas acertaram cinco dezenas e receberam R$ 9.984,53, enquanto 462 adivinharam quatro dezenas e, por isso, ganharam R$ 137,21.

Perdeu o último o sorteio? Recupere aqui.

Veja como funcionam os sorteios

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas nas segunda, quartas e sextas-feiras.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.

As apostas podem ser feitas até as 19h, em qualquer casa lotérica do País ou pelo site Loterias Online. Para jogar é preciso ter mais de 18 anos.

Amanhã (dia 19) tem Lotofácil, Quina, Super Sete e a mais esperada, a Mega-Sena.