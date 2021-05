Vídeo: influenciadora obriga cachorro a inalar fumaça de maconha e acaba na delegacia

Um vídeo publicado que vazou nas redes e chocou milhares de internautas mostra uma jovem fumando um cigarro de maconha e soltando a fumaça contra o focinho de um cachorro ainda filhote.

A brincadeira para conseguir mais likes virou caso de polícia e gerou revolta das redes, que acusaram a influenciadora digital Gabrielly Milhomem, do Pará, de maus tratos contra animais e o caso acabo na delegacia.

Durante a gravação, é possível ouvir alguém advertindo a jovem a não fazer aquilo com o cãozinho. “Não faz isso não, mano. Coitado do animal”, disse

LEIA TAMBÉM:

Ambev abre mais de 300 vagas na área de tecnologia

Licenciamento de carros placa final 2 vence no dia 31

Começa hoje o prazo para pedir isenção de inscrição no Enem 2021

O vídeo foi divulgado pelo Instagram do abrigo de animais ‘Au Family’, onde o deputado estadual Igor Normando comentou o caso. ”Estamos acompanhando e a pessoa já foi identificada e já está na delegacia prestando depoimento. Nossa equipe está procurando saber do paradeiro do animal!”, disse. (Com informações do Metrópoles)