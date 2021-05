A vida e morte de Bruno Covas

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), morreu na manhã de ontem depois de lutar por um ano e quase sete meses contra um câncer, a mesma doença que levou há 20 anos o seu avó, o tucano Mario Covas, inspiração política para o neto e que também morreu no exercício do mandato, como governador do estado.

Bruno Covas, que havia sido reeleito no fim do ano passado para governar a capital paulista até 2024, tinha 41 anos e deixa o filho Tomás, de 15 anos.

Internado desde 2 de maio, o prefeito morreu às 8h20 no Hospital Sírio-Libanês, na capital, “em decorrência de um câncer da transição esôfago gástrica, com metástase ao diagnóstico, e suas complicações após longo período de tratamento”, informou a prefeitura em nota de falecimento assinada pela equipe medica.

Divulgado ao público pelo prefeito desde a sua detecção, em outubro de 2019, o câncer de Covas estava inicialmente localizado na cárdia (entre esôfago e o estômago), mas se espalhou.

Em fevereiro deste ano, exames mostraram que a doença também atacava o fígado. Em abril, o câncer já havia alcançado outros pontos do órgão e também os ossos, o que provocou uma internação de 12 dias.

Sob tratamento que combinava quimioterapia e imunoterapia, o prefeito recebeu alta, mas voltou a ser hospitalizado em 2 de maio. Na última sexta-feira, um boletim médico já havia comunicado que seu quadro era “considerado irreversível”.

Trajetória

Nascido em Santos em 7 de abril de 1980, Bruno Covas Lopes deixou o litoral ainda adolescente e veio morar com o avô no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do estado, para concluir os estudos na capital, onde se formou em direito (USP) e economia (PUC).

Bruno era um universitário de 20 anos e já se preparava para seguir os passos do avô quando Mario Covas morreu, em março de 2001, aos 70 anos, vítima de um câncer na bexiga.

Filiado ao PSDB desde os 17 anos, Covas se lançou na vida pública em 2004, quando concorreu como vice-prefeito na cidade Santos. Foi derrotado, mas dois anos depois venceu a sua primeira eleição, como deputado estadual. Reeleito em 2010, foi secretário do Meio Ambiente do governador Geraldo Alckmin (PSDB), que era o vice do seu avô e, em 2014, foi eleito deputado federal.

Depois dessa primeira fase política ainda muito atrelada ao sobrenome e à herança de Mario Covas, Bruno Covas ganhou projeção própria a partir de 2016.

A indicação do novato João Doria para concorrer à Prefeitura de São Paulo provocou um racha no ninho tucano. Para acalmar os ânimos e formar chapa pura, Bruno Covas foi escolhido como vice e a dupla saiu vitoriosa.

Dois anos depois, Doria se lançou ao governo do estado e deixou a prefeitura na mão de Bruno Covas. Ele havia acabado de fazer 38 anos e concluiu o primeiro mandato. Com discurso centrista e moderado, já em voo solo, Bruno Covas foi reeleito no ano passado para mais quatro anos no comando da maior cidade do país. Era o auge da sua precoce carreira política.