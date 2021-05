Segunda-feira é dia de Lotofácil, Quina e Super Sete

Lotofácil, Quina e Super Sete realizam sorteio nesta segunda-feira com prêmios variados.

No caso da Lotofácil, o prêmio para o apostador que acertar as quinze dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal será de R$ 1,5 milhão.

As apostas podem ser feitas até 19h em qualquer casa lotérica ou pelo canal Loterias Caixa. A aposta simples da Lotofácil custa R$ 2,50.

No sorteio de sábado, a loteria saiu para dois apostadores, um de Jacareí (SP) e outro pelo canal eletrônico da Caixa. Cada um deles levou para casa R$ 677.519,41.

Também foram premiados 203 apostas que acertaram 14 dezenas e cada uma delas ganhou R$ 1.399,61.

As apostas com apenas 13 números também foram premiadas, com R$ 25 cada.

Clique e veja os números sorteados no Sábado.

Quina continua acumulada

Mais uma vez o prêmio da Quina não teve ganhadores e continua acumulado, agora em R$ 3,4 milhões para o sorteio desta segunda-feira, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

No sorteio de sábado, apesar de ninguém ter levado o prêmio principal, noventa e duas apostas fizeram a quadra e cada uma delas vai levar para casa R$ 5.314,29.

Apostadores que acertaram o terno também foram premiados. Oram 5.857 e cada um deles ganhou R$ 125,52.

Clique aqui e veja os números sorteados para a Quina de sábado

Super Sete tem prêmio acumulado de R$ 800 mil nesta segunda-feira

Apostadores da Super Sete concorrem nesta segunda-feira a um prêmio acumulado de R$ 800 mil, que será pago a quem acertar as sete dezenas que serão sorteadas a partir das 15h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

O último sorteio da Super Sete foi na sexta-feira passada e ninguém levou o prêmio principal.

A loteria, no entanto, pagou R$ 7.652,31 para quatro apostadores que acertaram seis números e R$ 624,67 para setenta apostadores que fizeram a quina.

Clique aqui para ver os números sorteados na Super Sete de sexta-feira

Como funcionam os sorteios?

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado às 15h apenas nas segunda, quartas e sextas-feiras.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.

As apostas podem ser feitas até as 19h, em qualquer casa lotérica do País ou pelo site Loterias Online. Para jogar é preciso ter mais de 18 anos.