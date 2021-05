Metade dos brasileiros já mentiu sobre estar sem emprego

Mesmo em meio a uma pandemia, com grave crise econômica, há quem veja no desemprego um estigma. É o que aponta uma pesquisa do LinkedIn, que afirma que 45% dos brasileiros já esconderam para uma pessoa próxima o fato de estarem sem trabalho.

Entre eles, 55% relatam ter mentido por vergonha e outros 27% acreditam que sua situação poderia diminuir as chances de ser contratado. O estudo entrevistou 2.012 brasileiros desempregados entre os dias 28 de outubro e 5 de novembro do ano passado, e foi divulgado na semana passada.

“Temos uma forte cultura no Brasil em que o desemprego é, muitas vezes, considerado como uma consequência do desempenho do profissional e não devido à falta de oportunidades do mercado. Por isso, muitos tendem a esconder este fato com receio de não conseguirem se recolocar”, afirma a executiva de Soluções de Talentos do LinkedIn Ana Claudia Plihal.

O levantamento também mostrou um cenário de desânimo na busca por trabalho fixo: 36% dizem estar preocupados e estressados por não encontrar algo novo, 30% estão confusos pela falta de retorno das empresas e 17% sentem-se “derrotados” pela rejeição nos processos seletivos.

O sentimento afeta até mesmo na hora de se candidatar a uma vaga – 48% deixou de se inscrever por não acreditar ter as habilidades necessárias. Mas ainda não jogaram a toalha, já que 41% dos entrevistados fizeram cursos para se atualizar, e nem estão parados, com 38% no trabalho informal e 29% com empregos temporários ou atuando como freelancer.