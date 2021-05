Licenciamento de carros placa final 2 vence no dia 31

O prazo para proprietários de carros com placa final 2 quitarem o licenciamento anual obrigatório vence no próximo dia 31.

A partir do dia 1, o calendário do licenciamento começa para donos de carro com placa final 3.

Para quitar o imposto, o IPVA e as multas do carro devem estar em dia.

O pagamento pode ser realizado em qualquer agência bancária apresentando somente o número do Renavam. O dono do carro pode pagar diretamente nos caixas de autoatendimento ou pelo Internet Banking.

Existem duas faixas de valor diferenciadas para carros zero km e usados. O primeiro deve pagar uma taxa de R$ 131,80 e o segundo, R$ 98,91.

Neste ano, em função da pandemia, o documento de licenciamento (CRLV) não será enviado à residência do contribuinte pelo correio. Após três dias do pagamento, o contribuinte pode fazer o download do documento e imprimi-lo, ou baixá-lo no celular.

Para fazer a impressão, basta acessar os dites do Poupatempo, Detran ou Denatran

A multa para o motorista flagrado sem o carro licenciado é de R$ 293,47, mas 7 pontos na CNH e apreensão do veículo para o pátio do Detran.