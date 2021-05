Governo de São Paulo confirma chegada de insumos para vacina no dia 26 de maio

O governador de São Paulo, João Doria, confirmou nesta segunda-feira (dia 17) a liberação de lote de 4 mil litros de insumos na China para a produção de cerca de 7 milhões de doses da vacina contra a covid-19 do Instituto Butantan no Brasil. A previsão é que o embarque da matéria-prima ocorra no próximo dia 25, com chegada no dia 26. A carga é enviada pela biofarmacêutica Sinovac.

Na última sexta-feira (dia 14), o governo do Estado entregou mais 1,1 milhão de doses da Coronavac ao PNI (Programa Nacional de Imunizações). Com isso, o Instituto Butantan totalizou 47,2 milhões de doses disponibilizadas ao Ministério da Saúde desde o início deste ano.

O instituto aguardava autorização do governo chinês para a liberação de mais matéria-prima necessária para a produção da vacina. Segundo o governo, questões referentes à relação diplomática Brasil e China podem interferir diretamente no cronograma de liberação de novos lotes de insumos.

Além das novas doses da vacina contra a covid-19, serão entregues em maio mais 30 milhões de doses da vacina contra a gripe para distribuição em todo o país.

Vacinação de grávidas

A vacinação contra a covid-19 de gestantes e puérperas (mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias) com comorbidades acima de 18 anos foi reiniciada hoje no Estado de São Paulo.

A imunização é feita com a reserva de doses da vacina da Pfizer exclusivamente nos dias 17, 18 e 19 de maio nas Unidades Básicas de Saúde. Após essas datas, a vacinação estará sujeita a disponibilidade.

A retomada foi definida graças ao remanejamento da vacinação e entrega de mais doses da vacina do Butantan na última quarta-feira (12) e, também, por causa da chegada de mais imunizantes da Pfizer.