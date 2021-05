Doação de leite humano ajuda a salvar vidas

“Sua doação traz esperança.” Esse sentimento, tão necessário nos tempos que vivemos, é também o mote da Semana Nacional de Doação de Leite Humano, com grande campanha de conscientização e incentivo para encher os bancos de leite do país.

O sistema, que opera durante todo o ano, busca reduzir a mortalidade infantil com a coleta, processamento e distribuição do leite humano. Os beneficiados são principalmente os bebês que nasceram prematuros ou que ainda não conseguem ser amamentados.

No Brasil, dados do Ministério da Saúde apontam que, no ano passado, a cada dez minutos, seis bebês nasceram prematuros. O baixo peso e complicações, principalmente patologias no sistema gastrointestinal, impedem o aleitamento materno direto.

No estado de São Paulo, a pandemia de covid-19 não atrapalhou os trabalhos dos bancos. Foram 52,6 mil litros de leite humano coletados, número próximo aos 55,3 mil litros de 2019.

Mesmo assim, segundo a coordenação da rBLH (Rede Brasileira de Leite Humano) da região metropolitana, o estoque permite atender apenas bebês nas UTI neonatais (Unidade de Terapia Intensiva para recém-nascidos) e em estado mais grave. Já aqueles que não estão internados, mas precisam do aleitamento, ficam sem os cuidados garantidos.

“O leite da doação ajuda na recuperação de bebês internados e, quanto mais leite recebemos, mais chances os bebês têm de sair dessa internação com mais saúde”, diz a enfermeira Renata Giesta, supervisora no Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros, que recebe doações de leite humano na zona leste da capital paulista.

Para facilitar a coleta, a capital paulista conta com um sistema que busca o leite direto da casa da doadora. Para isso, é preciso entrar em contato com o banco mais próximo e fazer um cadastro.

Foi assim com a estudante Lys Leite, de 23 anos, que há três meses colabora com o sistema paulistano. Ela, que tem um filho de cinco meses, pensa em ajudar outras mães que não conseguem amamentar seus bebês. “Ajudamos um ser-humaninho. Eu gostaria que uma mãe doasse o leite se fosse meu filho. É melhor do que dar a fórmula.”

Serviço

Ligue para o BLH (Banco de Leite Humano) mais próximo da sua casa através do telefone: (11) 2847-7294. Você receberá as orientações necessárias e equipe poderá buscar a doação em sua residência.

Na Internet, pesquise o ponto de coleta mais próximo em: https://rblh.fiocruz.br/localizacao-dos-blhs

Como fazer sua parte nisso?

Quem pode doar leite humano?

Qualquer pessoa que esteja amamentando e produza um volume de leite além da necessidade do bebê. De acordo com a resolucão RCD nº 171, é preciso também estar saudável, não fumar mais do que 10 cigarros por dia, não ter feito transfusão de sangue nos últimos 12 meses, não fazer uso de substâncias ilícitas e não usar medicamentos que impeçam a doação.

Como faz para doar?

Ao entrar em contato com a equipe de coleta pelo telefone, você recebe todas as orientações necessárias para a doação de leite humano além de fazer um cadastro de doadora, que será analisado pela equipe médica. Tenha em mãos os registros do pré-natal.

Posso doar meu leite sem passar pelo Banco de Coleta?

Não, a “amamentação cruzada” não é indicada pelo Ministério da Saúde ou pela OMS (Organização Mundial da Saúde). Apesar de ser uma prática disseminada, ela traz diversos riscos ao bebê, podendo transmitir doenças infecciosas. Pelo banco de coleta, o leite fica seguro para doação pois passa por análise, pasteurização e um rigoroso processo de qualidade.