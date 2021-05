Dia amanhece nublado em São Paulo

São Paulo amanheceu frio e com uma densa névoa cobrindo a cidade. No início da manhã a temperatura variou entre a mínima de 13ºC e 14ºC, mas a previsão da Climatempo é de que o sol se firme durante todo o dia.

A temperatura máxima prevista para esta segunda-feira é de 25ºC, sem chance de chuva na região da Grande São Paulo.

A partir desta terça-feira, a passagem de uma frente fria aumenta a nebulosidade e provoca chuvas na região do litoral. A temperatura sofre leve queda e não passa de 21ºC.

Na quarta-feira, porém, o sol volta a predominar em toda a região da Grande São Paulo.

LEIA TAMBÉM:

Já ouviu falar de pizza vulcânica? Veja os vídeos

Lotofácil sai para apostador do interior de São Paulo

Rodízio municipal de veículos

O rodízio municipal de veículos em São Paulo continua em vigor nos horários entre 21h e 5h, de acordo com o calendário de placas. O novo horário segue o toque de recolher decretado pelo governo do estado de São Paulo no combate à pandemia de covid-19.

Verifique o cronograma das placas

1 e 2 – das 21h de segunda-feira às 5h de terça

3 e 4 – das 21h de terça-feira às 5h de quarta

5 e 6 – das 21h de quarta-feira às 5h de quinta

7 e 8 – das 21h de quinta-feira às 5h de sexta

9 e 0 – das 21h de sexta-feira às 5h de sábado

As demais restrições de circulação na cidade, a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF), continuam operando normalmente na Capital.

Caminhões continuam seguindo as regras do rodízio municipal tradicional, das 7h às 10h e das 17h às 20h, de acordo com o final da placa. Nesses horários, a circulação de caminhões é proibida na área delimitada pelo Mini Anel Viário.

A zona azul também opera normalmente em São Paulo.