Cesta básica do paulistano ficou mais cara

Um levantamento feito pelo Núcleo de Inteligência e Pesquisas do Procon-SP em parceria com o Dieese (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos) mostrou que a cesta básica do paulistano subiu 1,66% entre março e abril.

O principal responsável pelo encarecimento dos produtos básicos em São Paulo nesta pesquisa, realizada entre 31 de marco e 30 de abril, foi os produtos de higiene pessoal, que apresentaram variação de 3,83%.

Já os itens alimentação e limpeza vêm logo atrás, com alta de 1,52% e 0,89%, respectivamente. A alta acumulada em 2021 chega a 2,24%.

Isoladamente, a variação da carne de primeira foi a mais alta da pesquisa, com 8,92% de aumento no preço médio. A carne de segunda também subiu de R$ 33,28 para R$ 34,19, uma variação de 2,73%.

Em seguida, vêm produtos como absorvente aderente (5,67%), papel higiênico (5,26%), limpador multiuso (4,55%) e creme dental (3%).

A carne de frango também subiu entre os meses de março e abril, passando de R$ 8,67 o quilo para R$ 8,88, aumento de 2,42%.

QUEDA DE PREÇOS

Alguns itens da cesta básica apresentaram queda nesta pesquisa. Foram a batata, que caiu 6,46%, o presunto fatiado, com queda de 4,90% e o café, com queda de 4,20%.

De acordo com o Procon-SP, a variação de preço registrada entre abril do ano passado e abril desse ano mostra que o preço da cesta básica pesou 19,.42% a mais no bolso do paulistano, passando de R$ 862,87 para os atuais R$ 1.030,47.

Clique aqui e veja a pesquisa completa do Procon-SP.