Ambev abre mais de 300 vagas na área de tecnologia

A Ambev, maior empresa de cervejaria do mundo, abriu mais de 300 vagas de emprego para os setores de inovação e tecnologia. Os profissionais contratados vão atuar no time Ambev Tech, responsável pelo desenvolvimento de soluções para o processo produtivo.

As oportunidades são para candidatos do todo o país, pois as posições são presencias, remotas ou hibridas. A definição será realizada durante o processo de contratação, em conjunto com o profissional.

A empresa conta com escritórios em Maringá (PR), Blumenau (SC), São Paulo (SP), Campinas (SP) e Jaguariúna (SP).

O processo seletivo é totalmente online.

Confira as vagas disponíveis:

Desenvolvimento de software – 130 vagas

Arquitetura de software – 24 vagas

Dados & Analytics – 25 vagas

Produto/negócio – 27 vagas

Infraestrutura – 30 vagas

Design – 17 vagas

QA – 15 vagas

Agilidade – 10 vagas

DevOps – 9 vagas

Gestão – 21 vagas

Todos os cargos exigem experiência ou conhecimento na área de Tecnologia da Informação. Não é obrigatório, mas aqueles com inglês e espanhol intermediário terão diferenciais frente aos concorrentes.

Veja a lista de benefícios:

Vale transporte;

Vale refeição e alimentação;

Convênio Médico e Odontológico;

Previdência Privada;

Seguro de Vida;

14° Salário;

PLR atrativa;

Desconto em Produtos;

20% de desconto em todas as compras no empório da cerveja;

Gente 360 (Suporte Jurídico, Financeiro e Psicológico);

Desconto em material escolar;

Presente de natal para os filhos;

Cesta de natal e kit congelados;

Clube Ben: Clube de descontos para funcionários ambev Tech;

Gympass;

Day off de aniversário;

Banco de horas;

Brahma Express.

Atualmente, a equipe do Ambev Tech conta com mais de mil profissionais.

Os interessados podem se candidatar pelo site da empresa. As inscrições ficarão abertas até os cargos serem preenchidos.

Mais oportunidades em tecnologia:

Freepik

Go2Go

A Go2Go, startup que oferece uma solução multicanal, está com cinco vagas abertas em tecnologia.

A empresa está buscando analistas desenvolvedores back-end, sendo duas posições em nível pleno e três posições em nível júnior.

O profissional precisa ter Ensino Superior completo em Ciências da Computação, Engenharia, Sistema da Informação ou áreas afins e conhecimento em WEB APIs, ASP.NET MVC, utilizando a linguagem C#;

Entre os diferenciais procurados estão experiência com entity framework, metodologias ágeis (Scrum/Kanban), no segmento de food service, em desenvolvimento de micro-serviços e no mercado de food service

Para participar do processo seletivo, acesse a o site.

inGaia

A inGaia, ecossistema com um banco de dados que conecta imobiliárias e corretores de imóveis de todo o país, está com 150 vagas abertas. São diferentes chances para atuar nos departamentos Comercial, de Design, Negócios, Marketing, RH e TI. As contratações são para o modelo home office.

Há oportunidades para posições como Cientista de Dados, Cloud System Analyst, Data Engineer Tech Lead, Desenvolveres Back-End (Node, C#, Python, SQL), Desenvolvedores Front-End (React, Vue), Arquiteto de Dados, gerente de produtos, entre outras.

Entre os benefícios estão Vale-Refeição, Auxílio Home Office, Convênio Médico, Convênio Odontológico, Seguro de Vida, Gympass e Auxílio Creche.

Os interessados podem participar do processo seletivo acessando a página da empresa na internet.

ZAP+

O ZAP+, unidade de negócios da OLX Brasil dedicada ao mercado imobiliário, está com 45 vagas aberta para o time de tecnologia e produtos.

Nesta área, a empresa oferece o trabalho 100% home office mesmo após a pandemia, possibilitando a candidatura de profissionais de qualquer parte do Brasil.

Interessante citar que a OLX Brasil tem desenvolvido atividades como workshops para capacitação profissional e inteligência emocional, além de gamificação para aproximar as equipes em tempos de trabalho remoto. Há também atividades como meditação, yoga e atendimento psicológico.

Se interessou? Acesse a página de carreiras.