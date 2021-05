Veja o resultado da Mega-Sena milionária deste sábado

São R$ 33.375.629,41 em jogo no sorteio deste sábado da Mega-Sena que serão pagos a quem desafiar a sorte e acertar as seis dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Hoje é seu dia de sorte? Confira as dezenas sorteadas para a Mega-Sena neste sábado:

03 – 19 – 25 – 44 – 46 – 57

No sorteio de quarta-feira, ninguém acertou as dezenas sorteadas e o valor do prêmio acumulou.

Cinquenta e três apostadores acertaram a quina e cada um deles ganhou R$ 56.726,39 e outros 3.480 fizeram quatro pontos, ganhando, cada um, R$ 1.234,19.

LEIA TAMBÉM:

Começa a valer hoje nova política de privacidade do WhatsApp

Vídeo: OVNI no céu da Califórnia chama atenção da marinha dos EUA

Veja também o resultado da Dupla Sena

A Dupla Sena sorteia um prêmio de R$ 2 milhões neste sábado e para ganhar o apostador terá que acertar as seis dezenas sorteadas para o primeiro ou segundo sorteio.

Os números sorteados para a Dupla Sena neste sábado são:

1º sorteio

26 – 28 – 36 – 37 – 41 – 43

2º sorteio

01 – 19 – 28 – 39 – 41 – 49

No sorteio da última quinta-feira, vinte e sete pessoas acertaram a quina no primeiro sorteio e 6 no segundo. Eles ganharam, respectivamente, R$ 1.976,30 e R$ 8.004,00.