‘Garçom disse que não éramos bem-vindos’: gays relatam preconceito enquanto plataforma ajuda na busca por locais amigáveis

Já faz alguns anos, mas a cena nunca saiu da cabeça de Marcelo Gil, 52 anos, fundador e presidente da ONG ABCD’S, voltada à causa LGBTQIA+. Ele e o namorado foram convidados a se retirar de um bar em Santo André, na região metropolitana de São Paulo, por um dos garçons. Segundo o funcionário, o ambiente era “familiar” e o casal de gays não era bem-vindo.

“Estávamos acompanhados por um casal heterossexual. Cheguei de mãos dadas com meu namorado e pedimos uma mesa. O garçom veio, anotou nosso pedidos, trouxe a comida da minha amiga e do companheiro dela, e para mim, nada. Pedi um refrigerante que nunca chegava. Quando o questionei, ele disse que não éramos bem-vindos, que aquele não era nosso espaço, pois ali era um local de família”, lembra Marcelo.

Esta, infelizmente, não foi a única vez que o presidente da ONG se sentiu constrangido em locais públicos. “Quando se é gay, você chega em alguns ambiente e já sente o clima. Muitas vezes o garçom não vai a sua mesa ou te leva comida fria. A homofobia está presente, mesmo hoje sendo crime.”

João (nome fictício, pois preferiu não se identificar) também já passou por situações extremamente desagradáveis. O massoterapeuta de 45 anos, também de Santo André, certa vez foi a um restaurante acompanhado do então marido. Na entrada, um cartaz anunciava que casal pagava metade. Sentaram-se, comeram e, na hora da conta, a surpresa: nada da promoção.

“Eu questionei o garçom e expliquei que éramos um casal. Usávamos aliança e tudo. Ele se negou a nos dar o desconto e eu chamei o gerente que, quando se aproximou, também não quis liberar a promoção. Eu então disse que o aviso não afirmava que a promoção era apenas para casais heterossexuais e que excluía os gays, mas que tudo bem, eu pagaria o valor incorreto e mais tarde iria atrás dos meus direitos. Nesta hora, o gerente mandou o garçom aplicar o desconto, já que, nas palavras dele, ‘esse povo é bagunceiro'”, conta João.

O massoterapeuta diz que a situação foi muita incômoda, pois além do impasse, o restaurante estava lotado. “As pessoas olhavam e o gerente e garçom riam. A questão toda não era pelo dinheiro, mas pelo princípio. Nunca mais coloquei os pés naquele lugar.”

Ajuda valiosa

Enquanto os preconceituosos de plantão ainda insistem em constranger a população LGBTQIA+, a startup Nohs Somos se propõe a ajudar gays, lésbicas, trans e demais integrantes da comunidade de todo o Brasil a escolher estabelecimentos amigáveis por meio da plataforma Mapa LGBTI+, lançada na última sexta-feira (dia 14).

Funciona da seguinte forma: a partir de um cadastro, o serviço disponibiliza a funcionalidade, ranqueando os lugares amigáveis próximos e mobilizando o usuário a avaliá-los. É possível também procurar por lugares específicos e, dessa forma, estes são inseridos no mapa. Nos locais que tiverem pelo menos 10 avaliações é publicada uma média da nota.

Além disso, é possível fazer comentários sobre os estabelecimentos. No primeiro momento, essas informações passam por uma moderação antes de serem publicadas no site. Para um lugar ser considerado amigável, ele terá que ser classificado com notas acima de quatro estrelas.

Os usuários podem filtrar locais de acordo com as letras da comunidade. Pode-se filtrar lugares que são amigáveis às pessoas lésbicas, gays, bis, ou trans. Isso porque existem lugares que são gay friendly, entretanto são transfóbicos.

As atividades realizadas pelas pessoas cadastradas geram pontos que podem ser trocados por cupons de desconto em alguns aplicativos.

“Além de avaliar e ganhar recompensas, a comunidade LGBTQIA+ pode participar dessa transformação sem sair de casa. Nesse momento, o objetivo é mapear os lugares já conhecidos pelos usuários. Assim, quando o isolamento acabar, a funcionalidade poderá impactar na decisão da escolha na busca por lugares amigáveis”, aponta Hóttmar Loch, diretor geral da Nohs Somos.

O mapa tem, a princípio, foco na comunidade LGBTQIA+. Entretanto, mulheres e pessoas negras também podem utilizar a plataforma para encontrar locais avaliados como seguros a elas.