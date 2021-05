Atenção: Linha 9-Esmeralda da CPTM terá trecho interditado para obras na Ponte do Jaguaré

A circulação de trens na Linha 9-Esmeralda da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) terá interdição entre as estações Ceasa e Cidade Universitária neste sábado (dia 15) e domingo (dia 16) por conta de obras que serão realizadas pela Prefeitura na ponte do Jaguaré, que passa sobre a linha férrea.

Os passageiros que utilizarem a linha neste fim de semana vão continuar o percurso com os ônibus do sistema Paese, que prestarão serviço nas duas estações das 4h40 até 1h00.

A medida, segundo a CPTM, é adotada para garantir a segurança dos passageiros durante o período de execução das atividades de manutenção da estrutura.

Para atender o passageiro no sentido entre as estações Cidade Universitária e Ceasa, o ônibus do Paese seguirá pela via local da Marginal Pinheiros e fará uma parada na Estação Villa-Lobos – Jaguaré. No sentido oposto, o veículo seguirá pelas avenidas Gastão Vidigal e Fonseca Rodrigues, fazendo uma parada nas proximidades do cruzamento com a avenida Queiroz Filho.

Ao desembarcar em uma das duas estações, o passageiro receberá um bilhete que deverá ser guardado e apresentado na estação de destino. Para quem entra na Estação Villa-Lobos – Jaguaré, sentido Grajaú, deve pegar o ônibus do Paese até Ceasa, retornar de ônibus para a Cidade Universitária e, então, prosseguir com a viagem.

O trajeto entre Cidade Universitária e Ceasa de ônibus é de aproximadamente 10 minutos, e no sentido contrário, de 30 minutos.