Apostadores de São Paulo e Fortaleza leva prêmio da Lotofácil

Um apostador de São Paulo e outro de Fortaleza dividiram a bolada da Lotofácil sorteada nesta sexta-feira. Cada um deles levou para casa a quantia de R$ 2.219.103,81.

Quinhentos e trinta e sete pessoas chegaram bem perto de por as mãos no prêmio principal. Eles acertaram 14 números e ganharam prêmios individuais de R$ 1.098,86.

Também foram premiadas 17.555 apostas que acertaram apenas 13 números. Eles receberam R$ 25 cada.

Confira as 15 dezenas sorteadas nesta sexta-feira:

03 – 04 – 06 – 08 – 09

10 – 11 – 13 – 14 – 15

17 – 18 – 19 – 20 – 24

Para o sorteio deste sábado, a Lotofácil volta com seu prêmio básico de R$ 1,5 milhão, que será sorteado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

LEIA TAMBÉM:

Atenção: Linha 9-Esmeralda da CPTM terá trecho interditado para obras na Ponte do Jaguaré

Defensores públicos lançam campanha antirracista durante live na próxima segunda-feira (17)

Regras da Lotofácil

O apostador da Lotofácil marca entre 15 e 18 números, dentre os 25 disponíveis, e fatura o prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. É possível escolher números aleatórios selecionando a opção “Surpresinha” ou concorrer com a mesma aposta por mais concursos com a “Teimosinha”.

As apostas podem ser feitas até 19h nas casas lotéricas de todo país. A aposta simples, com 15 números, custa R$ 2,50.

Saiba mais sobre o sorteio de R$ 2,4 milhão da Quina

A Quina sorteia neste sábado um prêmio de R$ 2,4 milhões para quem conseguir acertar as cinco dezenas que serão sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

O sorteio desta sexta-feira não teve ganhadores, mas 45 apostadores fizeram a quadra e cada um deles ganhou R$ 10.134,91.

Apostadores que acertaram somente o terno também foram premiados com R$ 181,86 cada.

Os números sorteados para a Quina nesta sexta-feira foram:

37 – 52 – 59 – 72 – 79

Regras da Quina

Para concorrer na Quina, o apostador deve preencher o volante com 5 números entre os 80 possíveis. O prêmio principal é pago para quem acertar as 5 dezenas sorteadas, mas ganha também quem acertar 4, 3 e 2 dezenas.

O jogador pode ainda optar por aumentar o número de dezenas no preenchimento do volante, até 15, mas o preço da aposta sobe para R$ 6.006,00.

Nesta loteria, também tem as opções da Surpresinha e da Teimosinha. Na Surpresinha, o sistema da Caixa escolhe de forma aleatória os números para preenchimento do seu volante.

Na Surpresinha, o apostador opta por concorrer com o mesmo jogo em 3, 6, 12, 18 ou 24 sorteios consecutivos.

Dupla Sena paga R$ 2 milhões neste sábado

Nenhum apostador acertou as seis dezenas da Dupla sena do primeiro ou do segundo sorteio na última quinta-feira e para este sanado a loteria deve pagar R$ 2 milhões.

As apostas na Dupla Sena podem ser feitas até 19h nas casas lotéricas de todo país. A aposta simples custa R$ 2,50.

O sorteio será realizado no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

No sorteio da última quinta-feira, vinte e sete pessoas acertaram a quina no primeiro sorteio e 6 no segundo. Eles ganharam, respectivamente, R$ 1.976,30 e R$ 8.004,00.