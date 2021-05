Tropas ignoram apelo e avançam em conflito

O confronto entre israelenses e palestinos chegou na quinta-feira (13) ao quarto dia seguido de violência sem sinal de trégua ou desaceleração do embate. A expectativa é de que hoje, quinto dia, seja de continuidade do conflito apesar do apelo internacional para que os ânimos entre as duas tropas se acalmassem. Até o fechamento desta edição, autoridades confirmavam 110 vítimas. Ao todo, 103 mortes foram em Gaza e sete em Israel.

Tropas de Israel se posicionaram próximas à Faixa de Gaza e o porta-voz militar do governo, Hidai Zilberman, afirmou ao jornal local Times of Israel que o exército considerava fazer uma missão terrestre. Cerca de 7 mil soldados reservistas de Israel foram convocados ontem para reforçar a segurança e o deslocamento de tropas, contou o ministro da Defesa israelense, Benny Gantz.

“Estamos em uma situação de emergência e agora é necessário reforçar massivamente as forças no terreno”, disse o ministro. Enquanto isso, na fronteira entre Gaza, um militar israelense, identificado como Omar Tabib, morreu após militantes do Hamas, grupo considerado terrorista por EUA, UE e Israel, atacarem o local usando munição antitanque. Um foguete disparado do enclave palestino conseguiu furar o sistema de bloqueio antiaéreo israelense e explodiu em um prédio em Tel-Aviv. De acordo com a polícia, cinco pessoas ficaram feridas. Milhares de israelenses foram para abrigos depois que sirenes de alerta soaram em Tel Aviv, capital econômica no centro do país.

Desde segunda-feira, estima-se que 1,6 mil foguetes do Hamas tenham sido disparados na Faixa de Gaza em direção a Israel. Ao Metro World News, o cônsul israelense Alon Lavi, baseado em São Paulo, argumentou que a ação do Hamas não tem controle de quem será o alvo, o que é um “atentado a vida de crianças, mulheres e adultos”.

“Nenhum país toleraria tal terrorismo extremo ou se omitiria na missão de proteger seus cidadãos”, disse o cônsul. “Israel está agindo contra o terrorismo. Uma ação árdua, mas uma operação precisa e medida. A comunidade internacional tem que a poiam quem luta contra o terrorismo.

No fim da noite de ontem, forças de segurança libanesas afirmaram que pelo menos três foguetes foram disparados do sul do Líbano contra Israel. Militares israelenses disseram que os foguetes caíram no mar e não houve vítimas.

Preocupação internacional

Ontem, os Estados Unidos se opuseram contra uma reunião da ONU (Organização das Nações Unidas) que deveria acontecer em Israel ainda hoje. Temendo uma escalada de tensão, os EUA enviaram um diplomata para o local.

O presidente russo, Vladimir Putin, junto ao secretário-geral das Nações Unidas, Antonio Guterres, apelaram pelo fim dos combates entre Israel e palestinos.

“À luz da escalada do conflito palestino-israelense, observou-se que o principal objetivo é impedir atos violentos de ambos os lados e garantir a segurança da população civil”, disse o Kremlin.